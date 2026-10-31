تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الجمع بين عقارين يضاعف فرص الحياة لمرضى سرطان الكلى.. دراسة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
31-10-2026 | 03:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجمع بين عقارين يضاعف فرص الحياة لمرضى سرطان الكلى.. دراسة تكشف التفاصيل
الجمع بين عقارين يضاعف فرص الحياة لمرضى سرطان الكلى.. دراسة تكشف التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت بيانات تجربة سريرية في مرحلتها المتوسطة أن الجمع بين عقارين من فئة "العلاج الموجه" قد يحسن بشكل كبير فرص البقاء على قيد الحياة، لدى بعض المرضى المصابين بسرطان الكلى المتقدم الذي شُخص حديثا.

أجريت التجربة على 51 مريضا، جميعهم مصابون بسرطان الكلى ذي الخلايا الصافية الذي كان منتشرا في أنحاء الجسم عند اكتشافه لأول مرة.

وتلقى المشاركون عقاري "فوتريانت" من إنتاج شركة نوفارتس، و"أفاستين" من إنتاج شركة روش، بالتناوب.
Advertisement

ويعمل الدواءان على تثبيط بروتين يُعرف بعامل نمو بطانة الأوعية الدموية، والذي يحفز تكوين أوعية دموية جديدة تغذي الورم بالأكسجين والمغذيات.

ويقل تأثير "فوتريانت" على هذا العامل بمرور الوقت، في حين أن "أفاستين" يزيل العامل فعليا من مجرى الدم.

نتائج مبشرة

ذكر الباحثون في دورية "لانسيت أونكولوجي" العلمية أن متوسط مدة بقاء المرضى على قيد الحياة بلغ 63.2 شهرا، شملت 24.8 شهرا لم تتدهور خلالها حالتهم المرضية. وبالمقارنة، فإن إعطاء "فوتريانت" بمفرده في علاج أولي لهذه الفئة من مرضى سرطان الكلى، يتراوح فيه معدل البقاء الإجمالي بين 28.4 و29.3 شهرا، بينما لا يتجاوز متوسط البقاء دون تدهور المرض 9.2 أشهر.

ولوحظت فائدة قوية للغاية لدى 33 مشاركا اعتُبروا من فئة المخاطر المواتية بناء على حالتهم الصحية الأساسية.

ووجد الباحثون أن متوسط مدة البقاء دون تدهور المرض في هذه المجموعة بلغ 28.5 شهرا، بينما وصل متوسط البقاء الإجمالي إلى 76.9 شهراً.

أهمية النتائج

قال الدكتور سابي جورج، قائد فريق الدراسة من مركز روزويل بارك الشامل للسرطان في مدينة بافالو بولاية نيويورك، في بيان إن الفائدة التي وفرها هذا النظام العلاجي الجديد لمرضى المخاطر المواتية "كانت مماثلة أو أفضل من التي توفرها تركيبات العلاج المناعي المعاصرة".

وأضاف أن هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لأن تكلفة هذا النظام العلاجي أقل مقارنة بتركيبات العلاج المناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن التجربة بدأت قبل أن تصبح مثبطات نقاط التفتيش المناعية، مثل "كيترودا" من ميرك و"أوبديفو" من بريستول مايرز سكويب، هي العلاج المستحب لهؤلاء المرضى، إلا أن هذه المثبطات لا يمكن استخدامها من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، كما أن تكلفتها قد تكون باهظة، لا سيما في المناطق محدودة الموارد.
مواضيع ذات صلة
الإصابة بكورونا تحمل "مفاجأة" لمرضى السكري.. دراسة تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تزيد الأطعمة فائقة المعالجة خطر سرطان القولون؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المستشفيات: دراسة لتعديل التعرفات من دون تحميل المرضى أعباء إضافية
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة حقوق الإنسان تابعت دراسة اقتراح قانون لحماية الحياة الخاصة للمواطنين اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24

نيويورك

العلم

جمالي

العلا

جورج

كوين

دوري

صافي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-31
Lebanon24
10:46 | 2026-10-31
Lebanon24
09:00 | 2026-10-31
Lebanon24
07:30 | 2026-10-31
Lebanon24
05:00 | 2026-10-31
Lebanon24
04:00 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24