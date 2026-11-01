تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة تكشف تأثير تناول الفول السوداني يومياً على الدماغ والذاكرة

Lebanon 24
01-11-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دراسة تكشف تأثير تناول الفول السوداني يومياً على الدماغ والذاكرة
دراسة تكشف تأثير تناول الفول السوداني يومياً على الدماغ والذاكرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة سريرية جديدة أن إدراج الفول السوداني ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يقدم فوائد غير متوقعة لصحة الدماغ والقدرات الإدراكية مع التقدم في العمر؛ إذ وجد باحثون أن استهلاك حصتين يومياً من الفول السوداني المحمص بقشره وغير المملح يسهم في تحسين استجابة مناطق حيوية في الدماغ لهرمون الإنسولين، وهي وظيفة تتراجع عادة مع الشيخوخة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمرض ألزهايمر.
Advertisement


وبحسب ما أورده معهد اThe Peanut Institute حول البحث الذي أجراه مركز جامعة ماستريخت الطبي في هولندا، ونُشر في مجلة Food & Function، فإن هرمون الإنسولين لا يقتصر دوره على ضبط مستويات السكر في الدم فقط، بل يؤدي دوراً محورياً في دعم نمو الخلايا العصبية وتواصلها، مما يعزز وظائف الذاكرة ويحمي الدماغ من مظاهر التدهور المعرفي.


شملت التجربة 31 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً، حيث تناول المشاركون 60 غراماً يومياً من الفول السوداني المحمص وغير المملح لمدة 16 أسبوعاً ضمن دراسة سريرية عشوائية مضبوطة.


واستخدم الباحثون تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدمة لقياس تدفق الدم والاستجابة للإنسولين داخل النصف الأيمن من المخ، ولا سيما في مناطق التلفيف اللساني والحصين والتلفيف المجاور للحصين، المسؤولة عن تنظيم الذاكرة.


ويعزو العلماء هذا التأثير الإيجابي إلى التركيبة الغذائية الفريدة للفول السوداني، الغنية بالدهون غير المشبعة، والألياف، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى حمض "إل-أرجينين" الأميني الذي يسهم في إنتاج أكسيد النيتريك وتحسين تدفق الدم نحو الأنسجة الدماغية. 


وتؤكد النتائج أن هذه الإضافة الغذائية البسيطة واليومية تمثّل استراتيجية وقائية واعدة لدعم صحة الأوعية الدموية الدماغية والحفاظ على حدة الذاكرة لدى كبار السن على المدى الطويل.
مواضيع ذات صلة
لهذا السبب تناولوا الفول السوداني على الإفطار
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الموز وزبدة الفول السوداني.. لماذا يُنصح بتناولهما معًا؟
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر تناول الزنك يومياً على مستويات ضغط الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف فوائد مفاجئة للطماطم على الدماغ
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

النظام الغذائي

السودان

سوداني

الطويل

التركي

هولندا

الترك

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-11-02
Lebanon24
00:52 | 2026-11-02
Lebanon24
14:50 | 2026-11-01
Lebanon24
12:08 | 2026-11-01
Lebanon24
10:00 | 2026-11-01
Lebanon24
08:30 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24