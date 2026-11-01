دراسة تكشف تأثير تناول الفول السوداني يومياً على الدماغ والذاكرة

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وبحسب ما أورده معهد اThe Peanut Institute حول البحث الذي أجراه مركز جامعة ماستريخت الطبي في ، ونُشر في مجلة Food & Function، فإن هرمون الإنسولين لا يقتصر دوره على ضبط مستويات السكر في فقط، بل يؤدي دوراً محورياً في دعم نمو الخلايا العصبية وتواصلها، مما يعزز وظائف الذاكرة ويحمي الدماغ من مظاهر التدهور المعرفي.شملت التجربة 31 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً، حيث تناول المشاركون 60 غراماً يومياً من الفول السوداني المحمص وغير المملح لمدة 16 أسبوعاً ضمن دراسة سريرية عشوائية مضبوطة.واستخدم الباحثون تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدمة لقياس تدفق الدم والاستجابة للإنسولين داخل النصف الأيمن من المخ، ولا سيما في مناطق التلفيف اللساني والحصين والتلفيف المجاور للحصين، المسؤولة عن تنظيم الذاكرة.ويعزو العلماء هذا التأثير الإيجابي إلى التركيبة الغذائية الفريدة للفول السوداني، الغنية بالدهون غير المشبعة، والألياف، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى حمض "إل-أرجينين" الأميني الذي يسهم في إنتاج أكسيد النيتريك وتحسين تدفق الدم نحو الأنسجة الدماغية.وتؤكد النتائج أن هذه الإضافة الغذائية البسيطة واليومية تمثّل استراتيجية وقائية واعدة لدعم صحة الأوعية الدموية الدماغية والحفاظ على حدة الذاكرة لدى كبار السن على المدى .