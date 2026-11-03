تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

قبل شراء الفاصولياء المعلّبة... انتبهوا إلى هذه العبارة

Lebanon 24
03-11-2026 | 10:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قبل شراء الفاصولياء المعلّبة... انتبهوا إلى هذه العبارة
قبل شراء الفاصولياء المعلّبة... انتبهوا إلى هذه العبارة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لا تحتاج الاستفادة من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والحديد الموجود في الفاصولياء إلى ساعات من النقع والطهي، إذ تحتفظ الفاصولياء المعلّبة بقيمتها الغذائية، وتوفر خياراً عملياً وسريع التحضير.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، استطلعت فيه آراء ثلاثة اختصاصيين في التغذية، فإن اختيار الفاصولياء المعلّبة لا يرتبط بنوعها فقط، بل يتطلب الانتباه أيضاً إلى كمية الصوديوم وطبيعة المنتجات المعروضة في الأسواق.

الصوديوم أهم من صفة "عضوي"

غالباً ما تحتوي الفاصولياء المعلّبة على الملح المستخدم في عملية الحفظ، لذلك ينصح الاختصاصيون بالبحث عن المنتجات المكتوب عليها "من دون ملح مضاف"، أو "منخفضة الصوديوم".

وتوضح اختصاصية التغذية ديانا غيفارا، المشرفة على قسم التغذية في جامعة تكساس للصحة في هيوستن، أنّ المنتجات التي لا يضاف إليها الملح تحتوي عموماً على أقل كمية من الصوديوم، تليها المنتجات منخفضة الصوديوم، ثم تلك التي تحمل وصف "صوديوم أقل".

وتوصي الإرشادات بألا يتجاوز استهلاك معظم البالغين 2300 ملليغرام من الصوديوم يومياً، فيما يُعدّ خفضه إلى أقل من 1500 ملليغرام خياراً أفضل.

وتختلف دلالات العبارات على العبوات؛ فعبارة "من دون ملح مضاف" تعني أنّ الشركة لم تضف الملح خلال التصنيع، لكن المنتج قد يحتوي على كمية طبيعية منه. أما "خالٍ من الصوديوم" فتعني أن الحصة تحتوي على أقل من 5 ملليغرامات، و"منخفض الصوديوم" تعني ألا تتجاوز 140 ملليغراماً للحصة، فيما تشير عبارة "صوديوم أقل" إلى انخفاض نسبته 25% مقارنة بالمنتج التقليدي للشركة.

وإذا كانت الفاصولياء المتوافرة في المنزل عادية أو منخفضة الصوديوم، فإن تصفيتها وغسلها بالماء قبل تناولها يساعدان في التخلص من جزء من الملح.

في المقابل، لا يعني اختيار الفاصولياء العضوية الحصول على قيمة غذائية أعلى. فبحسب التقرير، لا تختلف قيمتها الغذائية عن الأنواع التقليدية، رغم أن سعرها غالباً ما يكون أعلى.

وتشير اختصاصية التغذية ساماريا غاريت إلى أنّ الزراعة العضوية لا تعني الخلو الكامل من المبيدات، إذ يمكن للمزارعين استخدام مبيدات طبيعية بدلاً من الاصطناعية. وترى أنّ إنفاق مبلغ إضافي على منتجات عضوية أخرى، مثل الفراولة أو الأغذية التي لا تحميها قشور خارجية، قد يكون أكثر فائدة من شراء الفاصولياء العضوية، التي تنمو داخل قرون تحميها.

ثلاثة أنواع ينصح بها الاختصاصيون

بعد الانتباه إلى كمية الصوديوم، يوصي اختصاصيو التغذية بثلاثة أنواع من الفاصولياء المعلّبة:

1- الحمص

يُعدّ الحمص المعلّب مصدراً عملياً للبروتين النباتي، إذ توفر نصف الكوب منه نحو 5 غرامات من البروتين. ويمكن استخدامه في تحضير الحمص بالطحينة، أو تحميصه مع التوابل، أو إضافته إلى السلطات بديلاً من الخبز المحمّص.

2- الفاصولياء البيضاء الشمالية الكبرى

توفر نصف الكوب منها نحو 9.6 غرامات من البروتين و6.4 غرامات من الألياف. ويمكن إضافتها إلى الحساء واليخنات وأطباق الفلفل الحار، أو خلطها مع الصلصات لمنحها قواماً كريمياً من دون الحاجة إلى إضافة الكريمة الثقيلة.

وتنصح اختصاصية التغذية ليندسي مالون بتصفيتها وغسلها قبل الاستهلاك، للمساعدة في التخلص من جزء من الكربوهيدرات القابلة للتخمّر التي قد تسبب الغازات والانتفاخ.

3- الفاصولياء السوداء

تحتوي نصف الكوب منها على 7.2 غرامات من البروتين و6.3 غرامات من الألياف و370 ملليغراماً من البوتاسيوم. ويساهم البوتاسيوم والألياف في تنظيم ضغط الدم.

ويمكن استخدامها في تحضير البرغر النباتي وحشوات التاكو، أو إضافتها مباشرة إلى السلطات والأطباق والحساء.

وتشدد غيفارا على أنّ أفضل نوع هو الذي يفضّله الشخص ويستمتع بتناوله، إذ تتشابه معظم أنواع الفاصولياء في فوائدها الغذائية، بما توفره من ألياف وبروتين نباتي وفيتامينات ومعادن. وتوصي باختيار الأنواع التي لا يضاف إليها الملح، بما يتيح التحكم بكمية الصوديوم في الوجبة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 أشياء عليك فحصها قبل شراء الأسماك المعلبة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل شراء التوت الأزرق.. انتبه لهذه العلامات
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل شراء بنك طاقة للابتوب.. انتبه إلى هذه الأرقام
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل شراء راوتر جديد... جرّب هذه الإعدادات
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24

في المنزل

الشمالي

الكريم

الشمال

تكساس

الغاز

جامع

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:35 | 2026-11-03
Lebanon24
10:14 | 2026-11-03
Lebanon24
08:00 | 2026-11-03
Lebanon24
06:07 | 2026-11-03
Lebanon24
04:00 | 2026-11-03
Lebanon24
02:00 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24