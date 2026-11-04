العلم يحل "لغز النوم" لدى البشر.. اليكم آخر الدراسات

ذهبت تقديرات العلماء، في أحدث دراساتهم، إلى أن العوامل الوراثية تفسر ما بين 30 و65 بالمئة من الاختلاف في مدد النوم بين البشر.وأثارت حالة تعرف باسم "قصر النوم الطبيعي العائلي" اهتمام العلماء، وهي حالة وراثية نادرة تجعل المصابين بها يكتفون بعدد محدود من ساعات النوم.وبحسب الباحثين، يستيقظ المصابون بهذه الحالة مبكرا بصورة طبيعية، رغم أن مدة نومهم قد تتراوح بين 4 ساعات و6 ساعات ونصف، من دون الشعور بالإرهاق.وأبرز تقرير " " حالة أستاذة علم المناعة في جامعة كولورادو، إيمي بيو برنارد، التي تنام يوميا عند الساعة العاشرة مساء، وتستيقظ في الرابعة والنصف فجرا، وهي بكامل نشاطها وطاقتها.وتقول برنارد: "أكون مستيقظة تماما ولا أستطيع البقاء في السرير. وأحيانا لا أستطيع النوم سريعا، فلا أحصل سوى على 5 ساعات من الراحة".ورغم ذلك، تستيقظ في اليوم التالي محتفظة بنشاطها، وتتمشى مع كلبها، وتمارس الرياضة في صالة الألعاب لمدة ساعة، وتنجز ساعة ونصف من العمل قبل الثامنة صباحا.ومع تعجب أصدقاء عالمة المناعة من قدرتها على إنجاز كل ذلك رغم قلة نومها، توضح لهم أن الأمر يبدو عاديا داخل عائلتها، إذ يتمتع والدها وشقيقها بالقدرة نفسها.يؤكد العلماء أن معظم الناس يحتاجون إلى ساعات أطول من النوم والراحة.وتشير أحدث مراجعة للأدلة العلمية أجرتها المؤسسة الوطنية الأميركية للنوم إلى حاجة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و64 عاما إلى ما بين 7 و9 ساعات من النوم يوميا.لكن الباحثين توصلوا إلى وجود طفرات جينية تجعل بعض حامليها يتمتعون بنشاط ملحوظ، ويؤدون مهامهم اليومية بكفاءة عالية رغم قلة ساعات نومهم ليلا.وفي تجربة علمية أجريت عام 2019، أدخل الباحثون طفرة مرتبطة بقلة ساعات النوم على فئران، فاكتشفوا أنها نامت مدة أقصر، لكنها كانت محمية نسبيا من اضطرابات الذاكرة.وأظهرت تجربة أخرى أحدث، أجريت على فئران تحمل بعض الاختلافات الجينية، أن هذه الحيوانات كانت أقل عرضة للإصابة بحالة تشبه مرض ألزهايمر.وفي الوقت نفسه، درس العلماء حالة توأمين غير متطابقين، يحمل أحدهما طفرة جينية تقلل ساعات نومه، بينما لا يحملها الآخر، واكتشفوا أن حامل الطفرة ينام أقل بساعة، لكن أخطاءه في العمل كانت أقل بنسبة 40 بالمئة.