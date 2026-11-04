تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل يغيّر الطعام الدسم طريقة عمل الدماغ؟

Lebanon 24
04-11-2026 | 11:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يغيّر الطعام الدسم طريقة عمل الدماغ؟
هل يغيّر الطعام الدسم طريقة عمل الدماغ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في مفارقة علمية لافتة، كشف باحثون أن تناول نظام غذائي  غني بالدهون أحدث استجابة غير متوقعة في أدمغة إناث الفئران خلال مرحلة النمو، إذ ارتبط بزيادة قدرة الخلايا العصبية على تقوية اتصالاتها، وهي عملية أساسية للتعلم والذاكرة.

ووفقاً لدراسة نشرها موقع "ساينس أليرت"، في 4 تشرين الثاني 2026، ونُشرت نتائجها في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، أجرى باحثون من المعهد الإيطالي العالي للصحة وجامعة سابينزا في روما تجربة شملت 31 فأرة، لمتابعة تأثير النظام الغذائي خلال فترة المراهقة وبداية مرحلة البلوغ.
Advertisement
 
وقُسمت الحيوانات إلى مجموعتين، تناولت الأولى غذاءً يحصل على 58% من سعراته الحرارية من الدهون، بينما تلقت الثانية نظاماً غذائياً يحتوي على 11% فقط من الدهون، واستمرت التجربة 5 أسابيع.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت الغذاء الغني بالدهون أبدت قدرة أكبر على التخلّي عن سلوك تعلمته، سابقاً، عندما تغيرت الظروف، كما سجلت خلاياها العصبية في منطقة الحُصين، المرتبطة بالتعلم والذاكرة، زيادة في قوة الإشارات العصبية المستمرة.

وبلغت هذه الزيادة نحو 55% مقارنة بمستوى النشاط الأساس، مقابل 28% لدى المجموعة الأخرى.
 
ورصد الباحثون أيضاً ارتفاع هرمون اللبتين المسؤول عن إرسال إشارات حول مخزون الدهون في الجسم، وانخفاض هرمون الأديبونكتين المرتبط بتنظيم استقلاب السكريات والدهون.

لكن الباحثين شددوا على ضرورة التعامل بحذر مع النتائج؛ فالتجربة أُجريت على الفئران، ولا تثبت أن النظام الغذائي الغني بالدهون يحسن الذاكرة لدى البشر. كما لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الاستجابة المؤقتة تستمر أم تتغير مع مرور الوقت. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
هل الحليب كامل الدسم مضرّ؟ معطيات جديدة تقلب الصورة
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة تحسن وظائف الدماغ
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتأخر في الطعام خلال العطلة؟ قلبك قد يدفع الثمن
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات صحافية: إدارة ترامب تريد تغيير طريقة عمل الأمم المتحدة إلى منظمة أصغر وأقل بيروقراطية وأكثر تركيزاً على السلام والأمن عبر خفض الميزانية والموظفين وبعض قوات حفظ السلام
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المعهد الإيطالي

النظام الغذائي

مع مرور الوقت

جامعة سابينزا

الإيطالي

السكري

حسن ا

البلو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:33 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:21 | 2026-11-04
Lebanon24
12:12 | 2026-11-04
Lebanon24
09:30 | 2026-11-04
Lebanon24
07:33 | 2026-11-04
Lebanon24
04:00 | 2026-11-04
Lebanon24
02:00 | 2026-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24