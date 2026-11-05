الطفل المصاب بفرط الحركة.. هل يحتاج إلى نظام غذائي خاص؟

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لا يوجد نظام غذائي محدد ثبتت فعاليته في تخفيف أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) لدى الأطفال، رغم انتشار نصائح تربط بعض الأطعمة والمكملات بتحسين التركيز والانتباه. ومع ذلك، يظل اتباع نظام غذائي متوازن مهماً لدعم نمو الطفل وصحة دماغه.وبحسب موقع " " الطبي، توضح الدكتورة كاري كوفمان، طبيبة الأطفال المتخصصة في النمو، أن التغييرات الغذائية لم تثبت حتى الآن فاعلية كبيرة في الحد من أعراض الاضطراب، مشيرة إلى أن تلبية احتياجات الطفل الغذائية تسهم في الحفاظ على صحته العامة ونموه.وتنصح كاري بتقديم وجبات متنوعة تعتمد على وقليلة المعالجة، مع الحرص على توفير مصادر البروتين، مثل الدجاج والأسماك والبقوليات، إلى جانب الفواكه والخضروات بمختلف أنواعها.كما تشمل الخيارات المناسبة الكربوهيدرات المعقدة، مثل الشوفان والأرز البني والحبوب الكاملة، والدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو وزيت والمكسرات وبذور الشيا.ولا تستدعي الإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط منع الطفل من تناول أطعمة محددة، لكن يُفضل الحد من السكريات المضافة، والأطعمة الغنية بالصوديوم، والدهون المشبعة، مثل الوجبات المقلية واللحوم المصنعة.