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صحة

أدوية ومكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع "فيتامين سي".. ما هي؟

Lebanon 24
06-11-2026 | 07:00
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أدوية ومكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع فيتامين سي.. ما هي؟
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قد يبدو تناول "فيتامين سي" مع المكملات الغذائية الأخرى أمراً آمناً، لكن بعض التركيبات قد تؤثر في امتصاص العناصر الغذائية أو تتداخل مع فعالية أدوية معينة، خصوصاً عند استخدام جرعات مرتفعة.

ووفقاً لموقع "هيلث"، هناك خمسة مكملات وعناصر غذائية وأدوية تستدعي الانتباه عند تناولها بالتزامن مع "فيتامين سي":

فيتامين "ب12"
قد تؤدي الجرعات المرتفعة من "فيتامين سي" إلى تكسير بعض أشكال "فيتامين ب12"، مثل السيانوكوبالامين؛ ما قد يقلل من الكمية المتاحة لامتصاص الجسم. وتنصح الصيدلانية هيذر راي باسكال بالفصل بين المكملين عدة ساعات لتقليل احتمالية التداخل. 
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الحديد
يساعد "فيتامين سي" على تعزيز امتصاص الحديد، لكن تناول جرعات مرتفعة منه قد يشكل خطراً على المصابين بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة تؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم؛ ما قد يزيد احتمالات تلف الأنسجة.

النحاس
قد يؤثر تناول جرعات مرتفعة من "فيتامين سي" في توافر النحاس بالجسم. وتنصح الصيدلانية أليسون إل. هيل بتناول المكملين في وجبتين منفصلتين، مع ترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين.

فيتامين "ب3" (النياسين)
قد يؤثر الجمع بين "فيتامين سي" والنياسين وأدوية الستاتين المستخدمة لخفض الكوليسترول في فعالية العلاج، بما في ذلك تأثيره في مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). لذلك، يُفضل استشارة الطبيب بشأن الجرعات وتوقيت تناول المكملات.
 
الأدوية المحتوية على الألمنيوم والوارفارين
قد يتداخل "فيتامين سي" مع بعض الأدوية، ومنها مضادات الحموضة المحتوية على الألمنيوم، كما أن الجرعات المرتفعة منه قد تقلل، في حالات نادرة، تأثير الوارفارين المضاد للتخثر؛ ما يستدعي مراجعة الطبيب قبل الجمع بينهما. (إرم نيوز) 
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