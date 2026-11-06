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صحة

الكربوهيدرات بين الفوائد والمخاطر.. كيف تختار الأنواع التي تحدّ من الالتهابات؟

Lebanon 24
06-11-2026 | 12:45
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الكربوهيدرات بين الفوائد والمخاطر.. كيف تختار الأنواع التي تحدّ من الالتهابات؟
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تختلف الكربوهيدرات في تأثيرها على صحة الجسم تبعاً لمصادرها، إذ تساعد الأنواع الغنية بالألياف والحبوب الكاملة على الحد من الالتهابات، بينما يرتبط الإفراط في تناول السكريات والحبوب المكررة بزيادة خطر الالتهاب المزمن وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وتُعد الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة من أبرز الخيارات الصحية، لاحتوائها على الألياف والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد على ضبط مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

وتشير أبحاث إلى أن الحبوب الكاملة قد تساهم في تقليل الالتهاب، ما يجعل اختيار المنتجات المصنوعة منها أمراً مهماً، مع ضرورة التحقق من مكوناتها، إذ لا يعني اللون الداكن للخبز بالضرورة أنه مصنوع من الحبوب الكاملة.

في المقابل، يُنصح بالحد من السكريات المضافة الموجودة في المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة المصنعة، لأن الإفراط فيها قد يرفع مستويات السكر والأنسولين، ويحفز عمليات مرتبطة بالالتهاب المزمن.

ويمكن تحسين النظام الغذائي عبر استبدال الأرز الأبيض بالكينوا أو الشعير، واختيار الشوفان بدلاً من حبوب الإفطار المحلاة، وتناول الفاكهة كاملة بدلاً من عصائرها، فضلاً عن اعتماد خبز القمح الكامل والماء أو الشاي غير المحلى بدلاً من المشروبات السكرية.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عن الكربوهيدرات، إذ توفر بعض مصادرها، كالفواكه ومنتجات الألبان، سكريات طبيعية إلى جانب الفيتامينات والمعادن.

ويشدد الخبراء على أهمية إدخال التغييرات الغذائية تدريجياً، والاستعانة بأخصائي تغذية عند الحاجة، لاختيار نظام يتناسب مع الاحتياجات الصحية لكل شخص.

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