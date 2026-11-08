تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة عن التدخين السلبي والضغوط النفسيّة... ما تأثيرهما على دماغ الجنين؟

Lebanon 24
08-11-2026 | 08:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دراسة عن التدخين السلبي والضغوط النفسيّة... ما تأثيرهما على دماغ الجنين؟
دراسة عن التدخين السلبي والضغوط النفسيّة... ما تأثيرهما على دماغ الجنين؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة سريرية حديثة أُجريت في الضفة الغربية في فلسطين أن تعرض الأمهات للضغوط النفسية والتدخين السلبي، إلى جانب الإصابة بالعدوى ونزيف الحمل المتأخر، يرتبط بشكل وثيق بزيادة احتمالات تشخيص أطفالهن باضطراب طيف التوحد لاحقاً.
Advertisement

واعتمدت الدراسة التي نشرت في مجلة "بي إم سي" لطب الأطفال المقارنة على تقييم 90 طفلاً شُخّصوا رسمياً بطيف التوحد مقابل 180 طفلاً من غير المصابين، مع مطابقتهم بدقة من حيث العمر والجنس.
 
وركز الباحثون على تتبع الظروف البيئية والصحية التي مرت بها الأمهات خلال فترة الحمل عبر مقابلات تفصيلية ومراجعة السجلات الطبية، لرصد المتغيرات المرتبطة بنمو الجهاز العصبي للأجنة.

وبيّنت التحليلات الإحصائية المتقدمة وجود أربعة عوامل خطر رئيسية تبرز بشكل مستقل أثناء الحمل؛ حيث ارتبط التوتر النفسي الشديد لدى الأم بارتفاع احتمالات إصابة الطفل بالتوحد بأكثر من الضعف ونصف، وجاءت النزاعات الأسرية على رأس مصادر ذلك الإجهاد.

كما أظهر التعرض للتدخين السلبي تأثيراً مشابهاً رفع الخطر بأكثر من الضعفين مقارنة بغير المعرضات. وعلى صعيد المضاعفات الطبية، رصدت النتائج ارتباطاً ملحوظاً بحالات الإصابة بالعدوى خلال الثلث الثاني من الحمل ونزيف الأشهر الأخيرة، رغم أن هذه الحالات كانت أقل تكراراً في العينة.

وأوضح الفريق البحثي أن هذه النتائج تسلط الضوء على عوامل خطر ترابطية مهمة داخل البيئة المحلية، ولا تعني بالضرورة وجود علاقة سببية مباشرة؛ إذ يظل طيف التوحد اضطراباً نموياً عصبياً معقداً تتداخل في نشأته العوامل الوراثية والبيئية معاً. 
 
وشدد المتخصصون على ضرورة تعزيز برامج رعاية الحوامل النفسية وحمايتهن من التلوث والتدخين غير المباشر لدعم صحة الأم ونمو دماغ الجنين في المراحل الحرجة. (إرم نيوز) 
 
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف تأثير تناول الفول السوداني يومياً على الدماغ والذاكرة
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 19:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تقييم رسمي سلبي للمفاوضات والضغوط تتصاعد
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 19:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ما تأثير بذور اليقطين على ضغط الدم؟ دراسة توضح
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 19:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو تأثير البيض على القلب والكوليسترول؟ دراسة توضح
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 19:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

طب الأطفال

فلسطين

الغربي

العين

سي ال

الطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:09 | 2026-11-08
Lebanon24
05:00 | 2026-11-08
Lebanon24
02:00 | 2026-11-08
Lebanon24
23:00 | 2026-11-07
Lebanon24
16:00 | 2026-11-07
Lebanon24
14:00 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24