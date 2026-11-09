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صحة

عند كبار السن.. مواد في النبيذ الأحمر قد تزيد قوة العضلات

Lebanon 24
09-11-2026 | 14:00
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عند كبار السن.. مواد في النبيذ الأحمر قد تزيد قوة العضلات
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أظهرت دراسة نشرتها مجلة food & Function أن بعض المركبات الطبيعية الموجودة في النبيذ الأحمر قد ترتبط بقوة عضلية وكتلة عضلية أكبر لدى كبار السن.
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وفحص القائمون على الدراسة بيانات 50 شخصا بلغ متوسط أعمارهم 69 عاما، وكان لدى 29 مشاركا مؤشرات على احتمال الإصابة بالساركوبينيا، وهي تراجع الكتلة والقوة العضلية المرتبط بالعمر، بينما لم تظهر هذه المؤشرات لدى 21 مشاركا آخرين.

قيّم الباحثون قوة قبضة اليد وكتلة العضلات وحالتها عند المشاركين باستخدام الموجات فوق الصوتية، وحللوا عينات بولهم لتحديد محتوى المواد الناتجة عن معالجة البوليفينولات، وهي مركبات طبيعية موجودة في النبيذ الأحمر.

وتبين أن ارتفاع مستويات بعض مشتقات الكاتيكين والريسفيراترول يرتبط بزيادة قوة قبضة اليد وكتلة العضلات، إذ ظهر هذا الارتباط بشكل أوضح لدى النساء.

وقال الباحثون إن بوليفينولات النبيذ الأحمر قد تكون ذات أهمية لدراسة سبل الحفاظ على صحة العضلات في الشيخوخة، لكنهم شددوا على أن الدراسة لا تثبت فائدة شرب النبيذ للعضلات.

وأشار العلماء إلى أن الخطوة التالية تتمثل في دراسة تأثير البوليفينولات في تجارب سريرية، بما في ذلك استخدام النبيذ الخالي من الكحول، لاستبعاد تأثير الكحول الضار على الجسم.

والبوليفينولات هي مركبات عضوية توجد في العديد من أنواع الفواكه والخضروات، وتشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة التي تساعد على محاربة الالتهابات في الجسم ما ينعكس إيجابا على صحة جميع الأعضاء بشكل عام. (روسيا اليوم) 
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