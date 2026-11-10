دراسة تحذر من مخاطر اختلاف ساعات النوم على القلب

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قد تنام في العاشرة مساء في ليلة، وبعد منتصف الليل في الليلة التالية. هذا التفاوت في مواعيد النوم لفت انتباه باحثين حللوا بيانات أكثر من مليون ليلة، ووجدوا ارتباطا بين تقلب المواعيد وارتفاع خطر مشكلات في القلب والأوعية الدموية، بينها النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب.وحلل الباحثون بيانات 10 آلاف و362 بالغا شاركوا في برنامج بحثي تابع للمعاهد الوطنية للصحة في . وسجلت أجهزة قابلة للارتداء أنماط نومهم على مدى نحو ستة أشهر، ثم تابع الباحثون حالتهم الصحية لمدة بلغ وسيطها 3.7 سنوات.وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها جمعية القلب الأميركية، ارتبط تفاوت توقيت النوم من ليلة إلى أخرى بزيادة نسبية تراوحت بين 20 و23 بالمئة في خطر حدوث مشكلات قلبية ووعائية خطيرة.وعندما نظر الباحثون إلى تفاوت مدة النوم، وجدوا أن كل زيادة قدرها 29 دقيقة في مقياس هذا التفاوت ارتبطت بارتفاع نسبي قدره 24 بالمئة في خطر الإصابة بمجموعة من المشكلات القلبية والوعائية التي درسها الفريق معا.وتشير الدقائق الـ29 إلى مقدار تفاوت عدد ساعات النوم عبر الليالي التي رصدها الباحثون. فتأخير موعد النوم في ليلة واحدة مسألة مختلفة عن تغير مدة النوم بصورة متكررة.يقيس انتظام النوم مدى ثبات مواعيد النوم والاستيقاظ من يوم إلى آخر. فمن ينام في موعد متأخر وثابت يسجل تفاوتا أقل على هذا المقياس ممن تتبدل مواعيد نومه باستمرار.والنتائج مستمدة من دراسة رصدية وردت في ملخص مؤتمر غير محكم علميا. وهي تظهر ارتباطا، فيما يبقى تحديد ما إذا كان تثبيت مواعيد النوم يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بحاجة إلى مزيد من البحث.وفي إرشاداتها العامة للنوم الصحي، توصي جمعية القلب الأميركية البالغين بالنوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة، مع الحفاظ على مواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ قدر الإمكان.