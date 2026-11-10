هل تساهم إضافة الهيل إلى القهوة في تنظيم مستويات السكر في الدم؟

يضيف كثيرون الهيل إلى القهوة للاستمتاع بنكهته العطرية، فيما يعتقد البعض أن هذا التابل قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في . لكن هل تمنح الكمية الصغيرة المستخدمة في تحضير القهوة فوائد صحية فعلية؟

وبحسب تقرير نشره موقع "فيريويل هيلث"، فإن إضافة الهيل إلى القهوة لا تؤثر بشكل ملموس في مستويات السكر، رغم وجود دراسات تشير إلى فوائد محتملة له عند تناوله بكميات منتظمة ولفترات طويلة.

وفي هذا الإطار، أظهر تحليل علمي نُشر عام 2022، وشمل 6 دراسات و410 مشاركين، أن تناول 3 غرامات من الهيل يومياً ارتبط بتحسن مقاومة الإنسولين خلال فترة تراوحت بين 8 أسابيع و3 أشهر، من دون تسجيل تأثير واضح في مستويات السكر أثناء الصيام.

ويكمن الفرق الأساسي في كمية الهيل المستخدمة، إذ لا تتجاوز الإضافة المعتادة إلى القهوة ربع ملعقة صغيرة، أي نحو 0.5 غرام، وهي كمية أقل بكثير من الجرعات التي اختُبرت في الدراسات.

كذلك، لم تُظهر بعض التجارب التي اعتمدت جرعات تصل إلى 3 غرامات يومياً انخفاضاً ذا دلالة إحصائية في سكر الدم أثناء الصيام، رغم رصد تحسن في مؤشرات أخرى، مثل مستويات الإنسولين والدهون في الدم.

ويشير التقرير إلى أن معظم هذه الأبحاث أُجريت على أشخاص يعانون مشكلات مرتبطة بعملية الأيض، بينها من النوع الثاني والكبد الدهني، ما يجعل تعميم نتائجها على الأشخاص الأصحاء أمراً غير محسوم.

ولا يرتبط تأثير القهوة على سكر الدم بالهيل وحده، بل تلعب المكونات المضافة دوراً مهماً، خصوصاً الحليب المحلى وشراب النكهات الغني بالسكر، المستخدم في العديد من مشروبات المقاهي.

وينطبق ذلك أيضاً على خلطات اللاتيه سريعة التحضير بنكهة الهيل، التي قد تحتوي على إضافات أخرى تؤثر في مستويات السكر، ما يستدعي الانتباه إلى مكونات المشروب كاملة.

وبالتالي، يمكن الاستمتاع بالقهوة مع الهيل لما يضفيه من نكهة مميزة، لكن لا ينبغي اعتباره وسيلة لخفض مستويات السكر أو ضبطها، إذ لا توجد أدلة كافية على أن الكميات الصغيرة المستخدمة في تحضير القهوة تحقق هذا التأثير.