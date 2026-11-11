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صحة

وجبات خفيفة قد تساعد في تعزيز صحة الدماغ.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
11-11-2026 | 04:31
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وجبات خفيفة قد تساعد في تعزيز صحة الدماغ.. اليكم ابرزها
وجبات خفيفة قد تساعد في تعزيز صحة الدماغ.. اليكم ابرزها photos 0
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يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة في توفير عناصر غذائية تدعم وظائف الدماغ، بما فيها الذاكرة والتركيز. 

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، إليك خمسة خيارات بسيطة يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي:
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الزبادي اليوناني مع التوت الأزرق
يجمع هذا الخيار بين البروتين الموجود في الزبادي ومضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق، ولا سيما مركبات الأنثوسيانين، التي قد تساعد في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.
حفنة من الجوز
يُعد الجوز مصدراً للدهون الصحية، بما فيها أحماض أوميغا 3 النباتية، التي ترتبط بدعم وظائف الدماغ وصحته. كما توفر المكسرات عناصر غذائية قد تسهم في الحفاظ على القدرات الإدراكية مع التقدم في العمر.

خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو وبذور اليقطين
يوفر خبز الحبوب الكاملة الألياف، بينما يحتوي الأفوكادو وبذور اليقطين على دهون صحية ومغذيات مهمة، من بينها "فيتامينات ب" والمغنيسيوم، التي تؤدي أدواراً في وظائف الجهاز العصبي.

الحمص مع الخضراوات
يمثل الحمص مصدراً للألياف والبروتين النباتي والمغنيسيوم، ويمكن تناوله مع الجزر والفلفل الأحمر والبروكلي. وتوفر هذه الخضراوات مضادات أكسدة وفيتامينات، منها "سي" و"كي"، التي تساعد في حماية الخلايا.
البيض المسلوق مع الفواكه
يحتوي البيض على البروتين والكولين، وهو عنصر غذائي يشارك في إنتاج مادة مهمة لوظائف الذاكرة والتواصل بين خلايا الدماغ. ويمكن تناوله مع التوت أو غيره من الفواكه للحصول على مضادات الأكسدة.

إلى جانب التغذية المتوازنة، يُنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على نوم كافٍ، وشرب الماء، والحد من السكريات والأطعمة المصنعة، وتجنب التدخين، فضلاً عن إدارة التوتر والحفاظ على التواصل الاجتماعي وإجراء الفحوصات الصحية الدورية.
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