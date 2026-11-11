وجبات خفيفة قد تساعد في تعزيز صحة الدماغ.. اليكم ابرزها

Advertisement

يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة في توفير عناصر غذائية تدعم وظائف الدماغ، بما فيها الذاكرة والتركيز.وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، إليك خمسة خيارات بسيطة يمكنك إضافتها إلى اليومي:الزبادي اليوناني مع التوت الأزرقيجمع هذا الخيار بين البروتين الموجود في الزبادي ومضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق، ولا سيما مركبات الأنثوسيانين، التي قد تساعد في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.حفنة منيُعد الجوز مصدراً للدهون الصحية، بما فيها أحماض 3 النباتية، التي ترتبط بدعم وظائف الدماغ وصحته. كما توفر المكسرات عناصر غذائية قد تسهم في الحفاظ على القدرات الإدراكية مع التقدم في العمر.خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو وبذور اليقطينيوفر خبز الحبوب الكاملة الألياف، بينما يحتوي الأفوكادو وبذور اليقطين على دهون صحية ومغذيات مهمة، من بينها "فيتامينات ب" والمغنيسيوم، التي تؤدي أدواراً في وظائف الجهاز العصبي.الحمص مع الخضراواتيمثل الحمص مصدراً للألياف والبروتين النباتي والمغنيسيوم، ويمكن تناوله مع الجزر والفلفل الأحمر والبروكلي. وتوفر هذه الخضراوات مضادات أكسدة وفيتامينات، منها "سي" و"كي"، التي تساعد في حماية الخلايا.البيض المسلوق مع الفواكهيحتوي البيض على البروتين والكولين، وهو عنصر غذائي يشارك في إنتاج مادة مهمة لوظائف الذاكرة والتواصل بين خلايا الدماغ. ويمكن تناوله مع التوت أو غيره من الفواكه للحصول على مضادات الأكسدة.إلى جانب التغذية المتوازنة، يُنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على نوم كافٍ، وشرب الماء، والحد من السكريات والأطعمة المصنعة، وتجنب التدخين، فضلاً عن إدارة التوتر والحفاظ على التواصل الاجتماعي وإجراء الفحوصات الصحية الدورية.