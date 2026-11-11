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صحة

عادة نوم شائعة تهدد القلب بعد سن الأربعين.. احذرها!

Lebanon 24
11-11-2026 | 21:08
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عادة نوم شائعة تهدد القلب بعد سن الأربعين.. احذرها!
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أظهرت دراسة علمية حديثة استمرت 10 سنوات أن عدم الانتظام في مواعيد النوم قد يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، ولا سيما الذين ينامون أقل من 8 ساعات يومياً.

وتابعت الدراسة، المنشورة في دورية "بي إم سي كارديوفاسكولار ديسأوردرز"، أنماط النوم والاستيقاظ لدى 3,231 شخصاً، بدأت أعمارهم من 46 عاماً، ورصدت سجلاتهم الصحية على مدى عقد. وخلال هذه الفترة، سُجلت 128 إصابة بأزمات قلبية وعائية، بينها الذبحة الصدرية غير المستقرة وفشل عضلة القلب والوفيات المرتبطة بأمراض الدورة الدموية.

وأظهرت النتائج، بعد استبعاد تأثير عوامل مثل مؤشر كتلة الجسم والكوليسترول وضغط الدم، أن أبرز العوامل المشتركة بين المصابين تمثّل في عدم ثبات مواعيد خلودهم إلى النوم، فيما لم يُسجل اختلاف موعد الاستيقاظ صباحاً تأثيراً ملحوظاً في مستوى المخاطر.

 
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وأوضحت الباحثة الرئيسة في جامعة أولو الفنلندية، الدكتورة لورا ناوها، أن انتظام موعد النوم يرتبط بإيقاع الحياة اليومية واستقرار الوظائف الفسيولوجية للجسم.

ويربط اختصاصيو القلب وطب النوم هذه المخاطر باضطراب الساعة البيولوجية، التي تنظم ضغط الدم ونبضات القلب وإفراز الهرمونات. فالتغيير المتكرر في مواعيد النوم قد يرفع مستويات هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين، ويؤثر في فترة التعافي التي يحتاج إليها القلب خلال الليل.

وينصح الأطباء بتحديد موعد ثابت للنوم يومياً، والبدء بالاسترخاء قبل ساعة من الخلود إلى الفراش، مع تجنب الشاشات والمنبهات، مؤكدين أن انتظام توقيت النوم لا يقل أهمية عن عدد ساعاته وجودته.

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