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صحة

تحذير صحي.. مرض يصيب الملايين قد يزيد خطر ألزهايمر بأكثر من النصف

Lebanon 24
13-11-2026 | 00:14
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بينت مراجعة علمية قادتها جامعة كيرتن الأسترالية أن الإصابة بالسكري من النوع الثاني ترتبط بارتفاع ملحوظ في خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

واعتمد الباحثون على مراجعة منهجية وتحليل تجميعي لنتائج 40 دراسة، وتبين أنه إذا تمت متابعة 1000 شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني لمدة عام واحد، فإن نحو 4.7 منهم قد يُصابون بألزهايمر في المتوسط.

وفي تحليل منفصل، وجد الباحثون أن السكري من النوع الثاني يرتبط بزيادة قدرها 53٪ في خطر الإصابة بألزهايمر، مقارنة بالأشخاص غير المصابين به.

وأوضح الدكتور إيمانويل أديوي، الباحث في كلية كيرتن للصحة السكانية، ان أهمية هذه المراجعة أنها تقدم تقديرا أوضح لكل من الخطر النسبي ومعدل حدوث ألزهايمر لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

ولفت إلى أن مراجعات سابقة جمعت بين أنواع مختلفة من السكري أو الخرف، بينما ركزت هذه الدراسة تحديدا على السكري من النوع الثاني وألزهايمر، وقدرت أيضا عدد الحالات الجديدة التي تظهر سنويا.

وأشار إلى أن الخطر النسبي يبيّن مقارنة بين مجموعتين، فيما يوضح معدل الحدوث عدد الحالات الجديدة مع مرور الوقت، وهو ما يمنح صورة أدق عن عبء المرض لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.(روسيا اليوم)

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مع مرور الوقت

روسيا اليوم

الأسترالية

الأسترالي

إيمانويل

مانويل

السكري

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