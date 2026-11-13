مشروبات الطاقة تهدد صحة القلب.. دراسة تكشف مخاطر مقلقة لدى الشباب

كشفت دراسة أميركية حديثة عن ارتباط بين استهلاك مشروبات الطاقة وزيادة احتمالات الإصابة بمشكلات قلبية خطيرة، بما فيها النوبات القلبية واضطرابات ضربات القلب، حتى لدى الشباب.



وعُرضت نتائج الدراسة خلال مؤتمر جمعية القلب الأميركية في مدينة ، وأشارت إلى أن المنتجات المصممة لتعزيز النشاط وتحفيز الجهاز العصبي قد تحمل مخاطر صحية، بحسب موقع "Futura Sciences".

وحلّل الباحثون 28,345 بلاغاً سُجّلت بين عامي 2017 و2025 في قاعدة بيانات حكومية لسلامة المنتجات. وأظهرت النتائج أن البلاغات المرتبطة بمشروبات الطاقة والمكملات الغذائية المنبّهة تضمنت احتمالات أعلى للإبلاغ عن النوبات القلبية بنحو 4.5 أضعاف، واضطرابات ضربات القلب بنحو 4 أضعاف.

كما ارتفعت معدلات الإبلاغ عن تسارع ضربات القلب ثلاثة أضعاف، وآلام بنحو 2.71 ضعف، فيما تضاعفت حالات الإغماء تقريباً. ولفتت الدراسة إلى أن 45% من البلاغات تعلقت بأشخاص تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

وقال الباحث في الدراسة، ساي سامايامانثولا، إن هذه المنتجات تُسوّق باعتبارها منبّهات للاستخدام اليومي، لكنها قد تدفع مستهلكيها إلى تجاوز الكميات اليومية الموصى بها من الكافيين، خصوصاً عند تناولها بانتظام إلى جانب مصادر أخرى للمنبّهات.

وحذّر من أن استهلاكها قد يزيد مخاطر المضاعفات المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية، داعياً الأطباء إلى سؤال الشباب الذين يعانون من خفقان القلب أو آلام الصدر أو حالات الإغماء عن استهلاكهم لهذه المنتجات، سواء بصورة منتظمة أو خلال الفترة التي سبقت ظهور الأعراض.