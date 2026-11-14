أدوية وغذاء ورياضة.. دراسة تكشف أسرار إبطاء الشيخوخة

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وفي هذا السياق، كشفت مراجعة علمية أجراها باحثون من الأميركية، وشملت 51 دراسة، أن بعض التدخلات الصحية، بما فيها ممارسة الرياضة واتباع أنظمة غذائية معينة واستخدام بعض الأدوية، قد تساهم في إبطاء مؤشرات الشيخوخة البيولوجية.واعتمد الباحثون على دراسات استخدمت ما يُعرف بـ«الساعات اللاجينية»، وهي أدوات علمية تقيس أنماطاً من التغيرات الكيميائية المرتبطة بالحمض ، بهدف تقدير العمر البيولوجي للإنسان، الذي قد يختلف عن عمره الفعلي المحسوب بالسنوات.وتشير النتائج إلى أن بعض التدخلات قد تؤثر إيجاباً في هذه المؤشرات، ما يعزز الاهتمام بإمكانية استخدام التغيرات البيولوجية لتقييم فعالية الوسائل الرامية إلى تحسين الصحة مع التقدم في العمر.في المقابل، لم تجد المراجعة أدلة متساوية القوة تدعم فعالية جميع المكملات الغذائية التي تُسوّق باعتبارها وسائل لمكافحة الشيخوخة، الأمر الذي يسلّط الضوء على بين الادعاءات التجارية والنتائج العلمية.ومع ذلك، شدّد الباحثون على ضرورة التمييز بين إبطاء مؤشرات الشيخوخة البيولوجية وإطالة العمر الفعلي، إذ إن تحسّن نتائج هذه الاختبارات لا يعني بالضرورة انخفاض معدلات الوفاة أو الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.وتفتح هذه النتائج المجال أمام مزيد من الدراسات لتحديد التدخلات الأكثر فعالية، ومدى استمرار تأثيراتها على المدى ، وما إذا كانت التغيرات المسجلة في المؤشرات البيولوجية تنعكس على صحة الإنسان وجودة حياته.