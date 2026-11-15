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صحة

مواد حافظة شائعة... ما علاقتها بزيادة مخاطر السرطان والسكري؟

Lebanon 24
15-11-2026 | 08:15
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مواد حافظة شائعة... ما علاقتها بزيادة مخاطر السرطان والسكري؟
مواد حافظة شائعة... ما علاقتها بزيادة مخاطر السرطان والسكري؟ photos 0
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كشفت دراستان فرنسيتان واسعتا النطاق عن ارتباط محتمل بين استهلاك بعض المواد الحافظة المستخدمة في الأغذية المصنعة وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان وداء السكري من النوع الثاني؛ ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة هذه الإضافات التي تدخل في منتجات غذائية واسعة الانتشار.
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واعتمد البحثان على بيانات دراسة "NutriNet-Santé"، التي تابعت أكثر من 100 ألف شخص على مدى سنوات، ورصدت أنماطهم الغذائية بدقة، بما في ذلك العلامات التجارية للمنتجات وكميات المواد المضافة التي يستهلكونها.
 
وبحسب الباحثين، تعرّض 99.7% من المشاركين لمادة حافظة واحدة على الأقل خلال أول عامين من المتابعة؛ ما يعكس مدى انتشار هذه المركبات في النظام الغذائي اليومي.

ارتباطات بسرطان الثدي والبروستاتا
شملت دراسة السرطان 105 آلاف و260 مشاركاً، وأظهرت أن الاستهلاك المرتفع لبعض المواد الحافظة ارتبط بزيادة معدلات الإصابة بالسرطان عموماً، إلى جانب أنواع محددة، أبرزها سرطان الثدي والبروستاتا.

وسجلت النتائج ارتباط سوربات البوتاسيوم بزيادة خطر الإصابة بالسرطان إجمالاً بنسبة 14%، وسرطان الثدي بنسبة 26%. كما ارتبط نتريت الصوديوم بارتفاع خطر سرطان البروستاتا بنسبة 32%، فيما ارتبطت الأسيتات بزيادة خطر السرطان عموماً بنسبة 15% وسرطان الثدي بنسبة 25%.

زيادة خطر السكري 47%
أما الدراسة الثانية، التي شملت 108 آلاف و723 مشاركاً، فوجدت أن الأشخاص الأكثر استهلاكاً للمواد الحافظة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 47% مقارنة بأصحاب الاستهلاك المنخفض.
 
ورغم أهمية النتائج، يؤكد الباحثون أن الدراسات رصدية، وبالتالي لا تثبت أن المواد الحافظة هي السبب المباشر للأمراض، كما أن النتائج لا تعني أن جميع هذه الإضافات تشكل خطراً متساوياً. (إرم نيوز) 
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