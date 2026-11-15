3 أنواع من التمارين تساعد على خفض ضغط الدم.. ما هي؟

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يمكن أن تسهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في خفض ضغط وتعزيز صحة القلب، لكن بعض الأنشطة قد تكون أكثر فاعلية من غيرها في تحقيق هذه الفائدة، أبرزها التمارين الهوائية وتمارين والتدريب المتقطع عالي الكثافة.وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health" الأميركي، فإن الجمع بين تمارين القلب وتقوية العضلات قد يساعد على تحسين مستويات ضغط الدم، سواء لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاعه أو الذين يسعون إلى الوقاية منه.تشمل التمارين الهوائية، المعروفة أيضًا بتمارين القلب والأوعية الدموية، الأنشطة التي تعتمد على تشغيل مجموعات العضلات الكبيرة، خصوصا عضلات الذراعين والساقين، وتؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وتسارع التنفس.ومن أبرز هذه الأنشطة المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات ونط الحبل والرقص، فضلا عن ممارسة الرياضات مثل التنس وكرة السلة وكرة القدم.ووفقًا للتقرير، أظهرت دراسات أن التمارين الهوائية تساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم الأعلى في قراءة الضغط، والانبساطي، وهو الرقم الأدنى.وسجلت بعض الدراسات انخفاضا في ضغط الدم الانقباضي يتراوح بين 10 و11 ملليمتر زئبق، مقابل انخفاض يتراوح بين 5 و6.5 ملليمتر زئبق في الضغط الانبساطي.ولا تقتصر فوائد هذه التمارين على التأثير طويل الأمد، إذ أظهرت مراجعة بحثية أن جلسة واحدة من التمارين الهوائية قد تساعد على خفض ضغط الدم لمدة تصل إلى 24 ساعة لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم.