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صحة

البيض المسلوق أم المخفوق.. أيهما الأفضل لصحتك وقيمته الغذائية أعلى؟

Lebanon 24
15-11-2026 | 15:24
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البيض المسلوق أم المخفوق.. أيهما الأفضل لصحتك وقيمته الغذائية أعلى؟
البيض المسلوق أم المخفوق.. أيهما الأفضل لصحتك وقيمته الغذائية أعلى؟ photos 0
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يُعد البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ويُستهلك غالبًا مسلوقًا أو مخفوقًا. لكن طريقة تحضيره تؤثر في قيمته الغذائية، خصوصًا من حيث السعرات الحرارية والدهون.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health" الأميركي، يتفوق البيض المسلوق بفارق طفيف على المخفوق، لأنه لا يحتاج إلى إضافة الزيوت أو الزبدة، ما يجعله أقل سعرات ودهونًا. ومع ذلك، يمكن أن يكون البيض المخفوق خيارًا صحيًا عند تحضيره بطريقة مناسبة.
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لماذا يتفوق البيض المسلوق؟

يحتفظ البيض المسلوق بميزته لعدم حاجته إلى دهون إضافية، بينما يُطهى المخفوق غالبًا بالزبدة أو الكريمة أو الزيوت، ما يزيد سعراته ومحتواه من الدهون المشبعة.

ويمكن جعل البيض المخفوق أكثر صحة باستخدام زيوت غير مشبعة، مثل زيت الزيتون والكانولا، وإضافة خضراوات كالسبانخ والطماطم والفطر والفلفل، لتعزيز محتواه من الألياف والفيتامينات والمعادن. كما تساعد المقلاة غير اللاصقة على تقليل كمية الزيت المستخدمة.

هل تختلف القيمة الغذائية؟

يتشابه النوعان إلى حد كبير، إذ يوفران البروتين والفيتامينات A وD وE وB12، إلى جانب الكولين ومضادات الأكسدة، مثل اللوتين والزياكسانثين.

لكن بعض الدراسات تشير إلى أن السلق يساعد على الحفاظ على هذه المضادات بدرجة أفضل مقارنة بالقلي. كذلك يسهل تحديد حجم الحصة عند تناول البيض المسلوق، فيما تختلف سعرات البيض المخفوق بحسب كمية البيض والدهون والإضافات المستخدمة.

ماذا عن الكوليسترول؟

لا يتعلق الفرق الأساسي بين النوعين بكمية الكوليسترول الموجودة في البيض، بل بالدهون المضافة أثناء الطهي، إذ يؤدي الإفراط في الدهون المشبعة دورًا في التأثير على صحة القلب.

ويوضح التقرير أن الطهي بدرجات حرارة مرتفعة ولفترات طويلة قد يؤدي إلى تكوّن نواتج أكسدة الكوليسترول، التي ارتبطت بالالتهابات وبعض أمراض القلب والشرايين.

وقد يساعد السلق، الذي لا تتجاوز حرارته نحو 100 درجة مئوية، على الحد من تكوّن هذه المركبات مقارنة بالقلي، الذي قد تصل حرارته إلى 200 درجة مئوية. إلا أن الدراسات المباشرة حول هذا الاختلاف لا تزال محدودة.

أيهما تختار؟

يُعد البيض المسلوق الخيار الأفضل بفارق بسيط لمن يرغب في تقليل السعرات والدهون المضافة. أما المخفوق، فيبقى خيارًا صحيًا عند استخدام كميات قليلة من الزيوت غير المشبعة وإضافة الخضراوات، مع تجنب الإفراط في الزبدة والكريمة.
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