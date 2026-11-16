أيهما يخفّض سكر الدم.. المشي صباحًا أم مساءً؟

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وتشير بعض الأبحاث إلى أن المشي خلال فترة ما بعد الظهر والمساء قد يرتبط بتحسن مستويات الجلوكوز لدى بعض الأشخاص مقارنة بالمشي صباحاً.



أظهرت إحدى الدراسات أن ممارسة النشاط البدني خلال المساء ارتبطت بانخفاض مستويات الجلوكوز ليلاً وفي اليوم التالي، مقارنة بممارسته صباحاً.



كما وجدت دراسة أُجريت عام 2020 على رجال مصابين بالسكري أو معرضين لخطر الإصابة به، أن ممارسة الرياضة بين الثالثة والسادسة مساءً ارتبطت بتحسن حساسية الأنسولين ومستويات السكر أثناء الصيام. يساعد المشي بانتظام على تحسين مستويات السكر في والحد من خطر الإصابة بالسكري، لكن توقيت ممارسة النشاط البدني قد يلعب دوراً في حجم الفائدة.وتشير بعض الأبحاث إلى أن المشي خلال فترة ما بعد الظهر والمساء قد يرتبط بتحسن مستويات الجلوكوز لدى بعض الأشخاص مقارنة بالمشي صباحاً.أظهرت إحدى الدراسات أن ممارسة النشاط البدني خلال المساء ارتبطت بانخفاض مستويات الجلوكوز ليلاً وفي اليوم التالي، مقارنة بممارسته صباحاً.كما وجدت دراسة أُجريت عام 2020 على رجال مصابين بالسكري أو معرضين لخطر الإصابة به، أن ممارسة الرياضة بين الثالثة والسادسة مساءً ارتبطت بتحسن حساسية الأنسولين ومستويات السكر أثناء الصيام.

وتشير أبحاث أخرى إلى احتمال مساهمة النشاط البدني في فترة ما بعد الظهر والمساء في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، التي قد تتأثر لدى المصابين باضطرابات التمثيل الغذائي.



قد يكون المشي بعد تناول الطعام مفيداً في الحد من الارتفاع المفاجئ لمستويات السكر في الدم، خصوصاً بعد وجبة العشاء.



وتوصي الكلية الأميركية للطب الرياضي المصابين بالسكري من النوع الثاني بالمشي بانتظام بعد الوجبات، للمساعدة في تحسين التحكم بمستويات الجلوكوز.



تشير الأبحاث إلى أن المشي لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة بعد الطعام قد يساعد في تنظيم مستويات السكر، فيما قد تكون 45 دقيقة مدة مناسبة لتحقيق هذه الفائدة.



ومع ذلك، قد يوفر المشي لمدة 10 دقائق بعد الوجبة فائدة أيضاً؛ إذ يمكن أن يساعد في الحد من ارتفاع الجلوكوز.

هل المشي صباحاً أقل فائدة؟

لا يعني ارتباط بعض الدراسات بفوائد إضافية للمشي مساءً أن المشي صباحاً غير مفيد؛ إذ يظل توقيت النشاط البدني مرتبطاً بالحالة الصحية والروتين اليومي. وقد يكون الصباح خياراً أنسب لبعض المصابين بالسكري، خصوصاً الذين يعانون انخفاض السكر أثناء الليل.



وبوجه عام، لا يوجد توقيت واحد يناسب الجميع، ويظل الانتظام في المشي واختيار الوقت الملائم للحالة الصحية من العوامل المهمة للتحكم في مستويات سكر الدم. (إرم نيوز)