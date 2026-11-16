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صحة

دراسة امتدت 19 عاماً تكشف علاقة مقلقة بين القيلولة وخطر الوفاة

Lebanon 24
16-11-2026 | 06:56
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دراسة امتدت 19 عاماً تكشف علاقة مقلقة بين القيلولة وخطر الوفاة
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قد لا تكون القيلولة الطويلة أو المتكررة خلال النهار مجرد وسيلة لاستعادة النشاط لدى كبار السن، إذ كشفت دراسة علمية امتدت حتى 19 عاماً عن ارتباط بين أنماط النوم النهاري وارتفاع خطر الوفاة، مع تسجيل مؤشرات لافتة لدى الأشخاص الذين ينامون في ساعات الصباح.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من مؤسسات طبية بينها مركز "ماس جنرال بريغهام" والمركز الطبي لجامعة راش، 1338 شخصاً من كبار السن، جرت متابعة بياناتهم الصحية وأنماط قيلولتهم على مدى يصل إلى 19 عاماً.

وبحسب النتائج المنشورة في مجلة "JAMA Network Open"، ارتبطت كل ساعة إضافية من النوم النهاري بارتفاع خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 13%، فيما ارتبطت كل قيلولة إضافية يومياً بزيادة الخطر بنحو 7%.

وكانت إحدى أبرز النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا القيلولة صباحاً سجلوا خطراً للوفاة أعلى بنسبة 30% مقارنة بمن كانوا ينامون بعد الظهر.

واعتمد الباحثون في تحليلهم على بيانات مشروع "rush memory and Aging Project"، الذي بدأ عام 1997 لدراسة الذاكرة والقدرات الإدراكية والتراجع العصبي لدى كبار السن في شمال ولاية إلينوي الأميركية.

ومنذ عام 2005، ارتدى المشاركون أجهزة مراقبة للنشاط على معاصمهم لمدة عشرة أيام، أتاحت للباحثين تسجيل فترات الراحة والحركة، وتحديد مدة القيلولة وتكرارها وتوقيتها والتغيرات التي تطرأ عليها من يوم إلى آخر.

وأظهرت النتائج أن طول القيلولة وتكرارها يرتبطان بمعدلات وفاة أعلى، في حين لم يجد الباحثون زيادة في خطر الوفاة مرتبطة بعدم انتظام مواعيد القيلولة من يوم إلى آخر.

وأوضح الباحثون أن النتائج لا تعني أن القيلولة بحد ذاتها تسبب الوفاة أو تقصّر العمر، بل قد يكون النوم النهاري المفرط مؤشراً على مشكلات صحية كامنة، أو أمراض مزمنة، أو اضطرابات في النوم، أو تغيرات في الساعة البيولوجية للجسم.

وقالت الباحثة الرئيسية تشينلو غاو إن الدراسة تُعد من أوائل الأبحاث التي تربط أنماط القيلولة المقاسة بأجهزة موضوعية بمعدلات الوفاة، مشيرة إلى أهمية مراقبة هذه الأنماط للمساعدة في اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة.

ويرى الباحثون أن أجهزة تتبع النشاط القابلة للارتداء قد تصبح مستقبلاً وسيلة لمراقبة تغيرات النوم النهاري لدى كبار السن، بما يساعد الأطباء على رصد مؤشرات محتملة لأمراض غير مكتشفة أو تراجع صحي.

ونُشرت الدراسة في مجلة "JAMA Network Open"، تحت عنوان "أنماط القيلولة النهارية المقاسة موضوعياً والوفيات لجميع الأسباب لدى كبار السن".

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