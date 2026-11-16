هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البطيخ بانتظام





ويشكل الماء نحو 95% من مكونات البطيخ، ما يجعله خياراً مناسباً لتعويض السوائل، والمساعدة على تنظيم درجة حرارة الجسم والحد من الجفاف، فضلاً عن دوره في دعم وظائف المفاصل والتخلص من الفضلات.

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وبحسب موقع "هيلث"، يُعد البطيخ مصدراً لمضاد الأكسدة "الليكوبين"، الذي يساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. يقدم البطيخ مجموعة من الفوائد الصحية عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن، بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الماء ومضادات الأكسدة والفيتامينات، إلى جانب أحماض أمينية قد تدعم صحة القلب والدورة الدموية.ويشكل الماء نحو 95% من مكونات البطيخ، ما يجعله خياراً مناسباً لتعويض السوائل، والمساعدة على تنظيم درجة حرارة الجسم والحد من الجفاف، فضلاً عن دوره في دعم وظائف المفاصل والتخلص من الفضلات.وبحسب موقع "هيلث"، يُعد البطيخ مصدراً لمضاد الأكسدة "الليكوبين"، الذي يساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

كما يحتوي على فيتاميني "أ" و"سي"، اللذين يدعمان صحة البشرة، وقد يسهم الليكوبين في حمايتها من الأضرار المرتبطة بالتعرض لأشعة الشمس.



ومن فوائده المحتملة أيضاً دعم صحة القلب، إذ يحتوي على الحمض الأميني "إل-سيترولين"، الذي يساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، بما يسهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق ، وقد يساعد في تنظيم ضغط الدم.



كما يمكن أن يكون البطيخ خياراً مناسباً لمن يسعون إلى أوزانهم، إذ يوفر مذاقاً حلواً وسعرات حرارية منخفضة نسبياً، ويمكن تناوله بديلاً عن الحلويات مرتفعة السعرات. وتشير بعض الأبحاث إلى أن عصيره قد يساعد في تخفيف آلام العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية.



وعلى مستوى الجهاز الهضمي، يوفر البطيخ الماء وبعض الألياف والمركبات التي قد تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، رغم أن محتواه من الألياف ليس مرتفعاً. (إرم نيوز)