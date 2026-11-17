



واعتمدت الدراسة العلمية، التي قادتها البروفيسيرة أونجين تريسي، على بيانات 67 مشاركاً من كبار السن، بينهم 37 شخصاً يعانون من الأرق. وأظهرت النتائج أن المصابين بالأرق سجلوا مستويات أعلى من الألم والاكتئاب مقارنة بغيرهم، إلا أن الانتظام في الأنشطة اليومية ارتبط بصحة جسدية ونفسية أفضل لدى جميع المشاركين بغض النظر عن جودة نومهم.

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ويرجع الباحثون هذه الفوائد إلى دور اليومي أو الساعة البيولوجية للجسم، وهي منظومة داخلية تنظم على مدار 24 ساعة العديد من الوظائف الحيوية، مثل إفراز الهرمونات والتمثيل الغذائي والمزاج ودورات النوم والاستيقاظ. كشفت دراسة علمية أجرتها جامعة ميزوري-كولومبيا، ونشرها موقع Science Daily نقلاً عن دورية Behavioral Medicine، أن الالتزام بروتين يومي منتظم يرتبط بانخفاض مستويات الألم الجسدي وتراجع أعراض الاكتئاب لدى كبار السن، بما في ذلك الذين يعانون من الأرق.واعتمدت الدراسة العلمية، التي قادتها البروفيسيرة أونجين تريسي، على بيانات 67 مشاركاً من كبار السن، بينهم 37 شخصاً يعانون من الأرق. وأظهرت النتائج أن المصابين بالأرق سجلوا مستويات أعلى من الألم والاكتئاب مقارنة بغيرهم، إلا أن الانتظام في الأنشطة اليومية ارتبط بصحة جسدية ونفسية أفضل لدى جميع المشاركين بغض النظر عن جودة نومهم.ويرجع الباحثون هذه الفوائد إلى دور اليومي أو الساعة البيولوجية للجسم، وهي منظومة داخلية تنظم على مدار 24 ساعة العديد من الوظائف الحيوية، مثل إفراز الهرمونات والتمثيل الغذائي والمزاج ودورات النوم والاستيقاظ.

ورغم أن الضوء والظلام يعدان من أهم العوامل المنظمة للساعة البيولوجية، فإن السلوكيات اليومية المنتظمة تؤدي دوراً مهماً أيضاً. ويشمل ذلك الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، وتناول الوجبات، والعمل أو الدراسة، والتفاعل الاجتماعي.



وأوضح العلماء أن انتظام هذه الأنشطة يساعد الجسم على الحفاظ على تزامنه البيولوجي، بينما يمكن أن يؤدي اضطراب الجداول اليومية إلى خلل في هذا التوازن، ما ينعكس سلباً على الصحة الجسدية والنفسية.

كما حذرت الدراسة العلمية من ظاهرة تعرف باسم "اضطراب التوقيت الاجتماعي"، والتي تحدث عندما تختلف أوقات النوم والاستيقاظ بين أيام العمل وعطلات نهاية الأسبوع. وبحسب تريسي، فإن هذا التباين يشبه التأثير الذي يشعر به الإنسان عند السفر بين مناطق زمنية مختلفة، حتى من دون مغادرة منزله.



ولذلك، يوصي العلماء بالحفاظ على جدول زمني ثابت طوال أيام الأسبوع، لما لذلك من دور محتمل في دعم الساعة البيولوجية وتعزيز الصحة النفسية والجسدية، خاصة لدى كبار السن.