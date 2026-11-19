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وتعتمد حمية الكيتو على تقليل استهلاك الكربوهيدرات بصورة كبيرة، مقابل زيادة تناول الدهون، بهدف دفع الجسم إلى استخدام الدهون مصدراً رئيسياً للطاقة بدلاً من الغلوكوز.



تأثيرات مقلقة على الخلايا

وتشير النتائج البحثية المنشورة في مجلة " Science Advances" إلى أن نوعية الدهون المستهلكة قد تؤدي دوراً مهماً في تحديد التأثيرات الصحية لهذا النظام، إذ قد ترتبط بعض التركيبات الغذائية الغنية بالدهون بارتفاع مؤشرات الالتهاب واضطراب وظائف الميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الخلايا. رغم الشعبية الواسعة التي اكتسبتها "الكيتو" بوصفها وسيلة لإنقاص الوزن، أثارت نتائج بحثية حديثة تساؤلات بشأن تأثير بعض الأنظمة الغذائية الكيتونية الغنية بالدهون في صحة الخلايا، خصوصاً مع ظهور مؤشرات على ارتباطها بزيادة الالتهابات والإجهاد الخلوي.وتعتمد حمية الكيتو على تقليل استهلاك الكربوهيدرات بصورة كبيرة، مقابل زيادة تناول الدهون، بهدف دفع الجسم إلى استخدام الدهون مصدراً رئيسياً للطاقة بدلاً من الغلوكوز.تأثيرات مقلقة على الخلاياوتشير النتائج البحثية المنشورة في مجلة " Science Advances" إلى أن نوعية الدهون المستهلكة قد تؤدي دوراً مهماً في تحديد التأثيرات الصحية لهذا النظام، إذ قد ترتبط بعض التركيبات الغذائية الغنية بالدهون بارتفاع مؤشرات الالتهاب واضطراب وظائف الميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الخلايا.

ويثير هذا الارتباط مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة للاستمرار في تناول كميات مرتفعة من الدهون غير الصحية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية مزمنة.



هل يجب التخلي عن الكيتو؟

ولا تعني هذه النتائج أن جميع أشكال حمية الكيتو ضارة، إذ تختلف تأثيراتها تبعًا لنوعية الدهون ومكونات الوجبات والحالة الصحية للشخص.



ويؤكد مختصون في التغذية أهمية التمييز بين الدهون غير المشبعة الموجودة في زيت والمكسرات والأسماك، والدهون المشبعة التي يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة بعض المخاطر الصحية.