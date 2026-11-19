قد تتوقع أن تحتوي الوجبات الخفيفة المالحة والوجبات السريعة واللحوم المصنّعة على كميات كبيرة من الصوديوم، لكن المفاجأة أن بعض الأطعمة التي تتناولها يومياً قد تضيف كميات غير متوقعة منه إلى نظامك الغذائي، رغم أن مذاقها لا يبدو مالحاً.



وتكمن المشكلة في أن الصوديوم قد يتراكم من مصادر متعددة على مدار اليوم، ما يجعل تقليل الملح أكثر صعوبة مما يبدو، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط ، بحسب تقرير نشره موقع "Very well health".

استهلاك يتجاوز التوصيات الصحيةيستهلك نحو 90% من كميات من الصوديوم تفوق الموصى بها، بمتوسط يبلغ نحو 3400 ملغ يومياً، مقارنة بالحد الموصى به في "الإرشادات الغذائية للأميركيين"، والبالغ 2300 ملغ يومياً. ويعد الانتباه إلى الأطعمة اليومية التي تحتوي على الصوديوم الخفي خطوة مهمة للحد من استهلاكه ودعم صحة القلب.وفيما يلي ستة أطعمة قد تخفي كميات كبيرة من الصوديوم.1. الخبزرغم أن الخبز لا يُصنف عادة ضمن الأطعمة المالحة، فإن الشريحة الواحدة قد تحتوي على 100 إلى 200 ملغ من الصوديوم أو أكثر، بحسب النوع والعلامة التجارية.وتكمن المشكلة في تكرار تناوله خلال اليوم، سواء في وجبة الإفطار أو من خلال السندويشات، ما يؤدي إلى تراكم كميات الصوديوم.ولتقليل الاستهلاك، يُنصح بمقارنة الملصقات الغذائية واختيار الأنواع الأقل صوديومًا، مع الانتباه إلى أن خبز الحبوب الكاملة قد يحتوي على كميات مماثلة للخبز الأبيض أو أكثر.2. الجبن القريشقد تحتوي حصة نصف كوب من الجبن القريش على نحو 300 إلى 400 ملغ من الصوديوم، نتيجة إضافة الملح لتعزيز النكهة والمساعدة في الحفظ.ورغم أنه مصدر جيد للبروتين والكالسيوم، فإن الأفضل اختيار الأنواع منخفضة الصوديوم أو التي لا تحتوي على ملح مضاف، مع الانتباه إلى حجم الحصة.3. عصائر الخضرواتقد لا تتوقع أن يكون عصير الخضروات مصدراً مرتفعاً للصوديوم، لكن بعض المنتجات الجاهزة تحتوي على ملح مضاف لتحسين مذاقها.وقد توفر حصة تبلغ 8 أونصات من عصير الطماطم أو الخضروات المشكلة نحو 400 إلى 620 ملغ من الصوديوم. ويمكن الحد من ذلك باختيار الأنواع منخفضة الصوديوم أو تحضير العصير دون إضافة الملح.4. البقوليات المعلّبةتُعد الفاصوليا والفول وغيرها من البقوليات مصادر جيدة للألياف والبروتين النباتي، لكن الأنواع المعلّبة قد تحتوي على 200 إلى 330 ملغ من الصوديوم في نصف كوب، بحسب المنتج.ويُفضل اختيار المنتجات المكتوب عليها "بلا ملح مضاف"، أو تصفية البقوليات المعلّبة وشطفها بالماء الجاري، وهي خطوة قد تخفض محتواها من الصوديوم بنحو 40%.5. حبوب الإفطارلا يقتصر فحص حبوب الإفطار على كمية السكر المضاف، إذ ينبغي الانتباه أيضاً إلى الصوديوم، الذي قد يتجاوز 200 ملغ في الحصة الواحدة ببعض الأنواع، حتى تلك المصنوعة من الحبوب الكاملة أو النخالة.ويمكن اختيار بدائل أقل صوديومًا، مثل الشوفان العادي والقمح المبشور والحبوب المنفوشة غير المملّحة.6. صلصات السلطةقد تضيف ملعقتان كبيرتان من صلصة الرانش أو الصلصة أو صلصة نحو 220 إلى 290 ملغ من الصوديوم إلى وجبتك.وتزداد المشكلة عند استخدام كميات أكبر من الحصة المحددة. لذلك يُنصح باختيار الأنواع الأقل صوديومًا، أو تحضير الصلصة منزلياً باستخدام زيت والخل وعصير الليمون والأعشاب.كيف تكتشف الصوديوم الخفي على الملصقات الغذائية؟يساعدك فحص ملصق القيمة الغذائية على تجنب الاستهلاك الزائد للصوديوم، لكن من المهم الانتباه إلى حجم الحصة، لأن الكمية المدونة تخص الحصة الواحدة، وقد تكون أقل مما تتناوله فعلياً.كذلك، تشير القيمة اليومية للصوديوم إلى أن المنتجات التي توفر 5% أو أقل منها في الحصة تُعد منخفضة الصوديوم، بينما تُعد المنتجات التي توفر 20% أو أكثر مرتفعة الصوديوم.ومن المهم أيضاً التمييز بين عبارتي "منخفض الصوديوم" و"مخفّض الصوديوم". فالأولى تعني أن المنتج يحتوي على 140 ملغ أو أقل في الحصة، بينما تعني الثانية أنه يحتوي على صوديوم أقل بنسبة 25% على الأقل مقارنة بالنسخة الأصلية، وهو ما لا يضمن بالضرورة أن يكون منخفض الصوديوم.