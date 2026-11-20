



ووفقاً لموقع "فيريوويل هيلث"، فإن بعض الأطعمة والمكملات قد تتداخل مع معالجة الهرمونات في الجسم، أو تؤثر في مستوياتها، ما قد يؤدي إلى زيادة بعض الآثار الجانبية، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض فاعلية حبوب منع الحمل.

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أطعمة ومشروبات ومكملات تستدعي الحذر: لا يؤثر الحليب في فاعلية حبوب منع الحمل، ولا توجد أدلة على أن شربه بالتزامن مع تناول الحبوب يقلل قدرتها على منع الحمل، إذ لا يُعد الحليب من الأطعمة أو المشروبات التي تستدعي تجنبها.ووفقاً لموقع "فيريوويل هيلث"، فإن بعض الأطعمة والمكملات قد تتداخل مع معالجة الهرمونات في الجسم، أو تؤثر في مستوياتها، ما قد يؤدي إلى زيادة بعض الآثار الجانبية، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض فاعلية حبوب منع الحمل.أطعمة ومشروبات ومكملات تستدعي الحذر:

الغريب فروت وعصيره

قد يؤثر في بعض إنزيمات الكبد المسؤولة عن معالجة الإستروجين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الجسم، ويزيد احتمالات ظهور آثار جانبية، مثل: الغثيان، والصداع، وألم الثدي، دون أن يقلل عادة من فعالية الحماية من الحمل.



مكملات الصويا المركزة

تحتوي على مركبات نباتية تحاكي تأثير الإستروجين، وقد تؤثر في التوازن الهرموني أو أنماط النزيف، لذلك تختلف عن منتجات الصويا الغذائية المعتادة، مثل التوفو وحليب الصويا، التي لا تُعد مصدر قلق مماثلاً.





لا يبطل مفعول حبوب منع الحمل بصورة مباشرة، لكن الإفراط قد يزيد احتمالات نسيان الجرعة أو التقيؤ بعد تناولها، ما قد يؤثر في امتصاص الدواء.



مكملات الثوم

قد تؤثر الجرعات المركزة من الثوم في بعض إنزيمات الكبد المسؤولة عن معالجة الأدوية، بينما لا يُعد استخدام الثوم في الطعام مشكلة مماثلة.