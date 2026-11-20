لا يؤثر الحليب في فاعلية حبوب منع الحمل، ولا توجد أدلة على أن شربه بالتزامن مع تناول الحبوب يقلل قدرتها على منع الحمل، إذ لا يُعد الحليب من الأطعمة أو المشروبات التي تستدعي تجنبها.
ووفقاً لموقع "فيريوويل هيلث"، فإن بعض الأطعمة والمكملات قد تتداخل مع معالجة الهرمونات في الجسم، أو تؤثر في مستوياتها، ما قد يؤدي إلى زيادة بعض الآثار الجانبية، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض فاعلية حبوب منع الحمل.
أطعمة ومشروبات ومكملات تستدعي الحذر:
الغريب فروت وعصيره
قد يؤثر في بعض إنزيمات الكبد المسؤولة عن معالجة الإستروجين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الجسم، ويزيد احتمالات ظهور آثار جانبية، مثل: الغثيان، والصداع، وألم الثدي، دون أن يقلل عادة من فعالية الحماية من الحمل.
مكملات الصويا المركزة
تحتوي على مركبات نباتية تحاكي تأثير الإستروجين، وقد تؤثر في التوازن الهرموني أو أنماط النزيف، لذلك تختلف عن منتجات الصويا الغذائية المعتادة، مثل التوفو وحليب الصويا، التي لا تُعد مصدر قلق مماثلاً.
الكحول
لا يبطل مفعول حبوب منع الحمل بصورة مباشرة، لكن الإفراط في تناوله
قد يزيد احتمالات نسيان الجرعة أو التقيؤ بعد تناولها، ما قد يؤثر في امتصاص الدواء.
مكملات الثوم
قد تؤثر الجرعات المركزة من الثوم في بعض إنزيمات الكبد المسؤولة عن معالجة الأدوية، بينما لا يُعد استخدام الثوم في الطعام مشكلة مماثلة.
مكملات بذور الكتان
تحتوي على مركبات نباتية ذات تأثير شبيه بالإستروجين، وقد تتداخل نظرياً مع التوازن الهرموني، لكن تأثيرها في فاعلية حبوب منع الحمل لم يثبت بصورة قاطعة.
فيتامين C
قد تؤدي الجرعات المرتفعة جداً منه إلى زيادة مستويات الإستروجين في الدم
، ما قد يزيد بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان، والانتفاخ، والصداع، دون أن يؤثر عادة في فعالية الحبوب، بينما لا يمثل تناوله من مصادر غذائية طبيعية مشكلة.
ويشير الخبراء إلى أن التداخلات الدوائية تختلف باختلاف نوع حبوب منع الحمل والمكملات المستخدمة، لذلك يُفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي بشأن أي مكمل غذائي قبل تناوله بالتزامن مع الأدوية الهرمونية. (إرم نيوز)