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ووفقاً للدراسة المنشورة في دورية "Nature Medicine"، ونقل تفاصيلها موقع "ساينس أليرت"، فإن الباحثين حددوا مؤشراً جزيئياً قد يساعد على اكتشاف التغيرات السابقة للإصابة بسرطان المبيض، والتي غالباً ما تبدأ في قناتي فالوب قبل ظهور أورام يمكن رصدها بالفحوص التقليدية.ويُعد تشخيص سرطان المبيض مبكراً تحدياً طبياً، إذ يعتمد الأطباء في متابعة النساء الأكثر عرضة للإصابة على التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل، إلى جانب فحص الدم الذي يقيس مستويات بروتين "CA-125".لكن ارتفاع هذا البروتين لا يشير بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان، إذ قد يرتبط بحالات صحية أخرى، ما يستدعي إجراء فحوص إضافية لتأكيد التشخيص.وأوضح عالم أحياء السرطان راجان غوغنا، من معهد "هواغ فاميلي" للسرطان، أن المرض لا يبدأ عند اكتشاف الورم، بل قد تسبقه بوقت طويل تغيرات مجهرية في قناتي فالوب، يصعب رصدها بالفحوص الروتينية.وأشار إلى أن العلماء حاولوا لعقود اكتشاف هذه التغيرات المبكرة، قبل أن يتجهوا إلى البحث عن علامات إنذار جزيئية تظهر قبل تطور السرطان الغازي.وتمكن الفريق البحثي من تحديد مستويات مرتفعة من حمض نووي ريبي يُعرف باسم "Tu-stroma" لدى نساء مصابات بسرطان المبيض عالي الدرجة في مراحله المبكرة، أو بآفات سابقة للسرطان تُعرف باسم "STIC"، وهي تغيرات تصيب بطانة قناة فالوب.وتبيّن أن هذا المؤشر يوجد في مصل الدم داخل حويصلات دقيقة تطلقها الخلايا للتواصل فيما بينها والتخلص من بعض مكوناتها.وأظهرت أبحاث سابقة أن الحويصلات الحاملة لهذا المؤشر تنشأ من خلايا سرطان المبيض، وقد تسهم في تهيئة البيئة المحيطة لانتشار المرض عبر التأثير في الخلايا السليمة.وشملت الدراسة 506 نساء، بينهن 232 مصابة بمراحل مختلفة من سرطان المبيض، و43 مصابة بآفات "STIC"، و88 لديهن كتل مبيضية حميدة، إضافة إلى 143 امرأة سليمة للمقارنة.ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن جميع الحالات كانت مشخصة مسبقاً، ما يعني أن قدرة المؤشر الجديد على اكتشاف المرض لدى نساء لم يُشخّصن بعد لم تُختبر حتى الآن.كما أظهرت النتائج بعض الحالات الإيجابية الكاذبة لدى مصابات بسرطان الرئة والانتباذ البطاني الرحمي، وحتى لدى نساء سليمات، ما يطرح تساؤلات بشأن دقة المؤشر وقدرته على التمييز بين سرطان المبيض والحالات الأخرى.وأكد الباحثون ضرورة إجراء دراسات أوسع قبل اعتماد هذا الفحص سريرياً، مشددين على أن النتائج الحالية لا تبرر تغيير الإجراءات الوقائية المعتمدة، بما فيها الاستئصال الوقائي لقناتي فالوب والمبيضين لدى بعض النساء الأكثر عرضة للإصابة لأسباب وراثية.من جهتها، أوضحت عالمة أحياء السرطان إيشا مادان أن الهدف لا يقتصر على اكتشاف سرطان المبيض مبكراً، بل يتجاوز ذلك إلى منع تحوّل الآفات المجهرية إلى أورام سرطانية غازية.وكشفت أن الفريق يعمل على تطوير مقاربات تستهدف وقف تطور هذه الآفات، ما قد يفتح مستقبلاً الباب أمام بدائل للجراحة الوقائية.وأشارت إلى أن القرارات المتعلقة بالجراحة الوقائية تعتمد حالياً بصورة أساسية على مستوى الخطر الوراثي، من دون القدرة على تحديد ما إذا كانت التغيرات السابقة للسرطان موجودة بالفعل.واعتبرت أن المؤشر الجديد قد يوفر مستقبلاً معلومات بيولوجية تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أكثر دقة، مع التأكيد أن هذه النتائج لا تزال في مراحل البحث ولم تتحول بعد إلى فحص معتمد للكشف المبكر.