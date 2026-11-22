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وبحسب موقع "هيلث" الصحي، فإن اختيار الوقت المناسب لشرب الشاي الأخضر يساعد على الاستفادة من خصائصه، مع الحد من بعض تأثيراته غير المرغوبة.يُنصح بتناول الشاي الأخضر بعد وجبة الإفطار بساعة إلى ساعتين، لتجنب تأثير مركبات "الكاتيكينات" الموجودة فيه على امتصاص الحديد من المصادر النباتية.ويُعتبر أواخر الصباح أو بداية فترة ما بعد الظهر من الأوقات المناسبة لشربه، نظراً لاحتوائه على الكافيين وحمض "إل-ثيانين"، وهما مركبان قد يساعدان على تحسين التركيز وتعزيز اليقظة.كذلك، يمكن تناول الشاي الأخضر مع الوجبات الخفيفة، خصوصاً أنه مشروب منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي الكوب الواحد منه على نحو 30 ملليغراماً من الكافيين، مقارنة بنحو 92 ملليغراماً في كوب القهوة، مع اختلاف الكميات بحسب طريقة التحضير.رغم فوائده المحتملة، يُفضّل تجنّب شرب الشاي الأخضر قبل النوم، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين، إذ قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم أو يؤثر على جودته.كذلك، يُنصح بعدم تناوله بالتزامن مع الوجبات الغنية بالحديد النباتي، مثل العدس والسبانخ والفاصوليا، أو خلال الساعة التالية لها، نظراً إلى احتمال تقليله قدرة الجسم على امتصاص هذا المعدن.ويُفضّل أيضاً الفصل بين تناول الشاي الأخضر ومكملات الحديد لتجنب التأثير على فعاليتها.يحتوي الشاي الأخضر على مجموعة من المركبات المضادة للأكسدة، أبرزها "الكاتيكينات"، ومنها مركب EGCG، الذي تشير الأبحاث إلى احتمال مساهمته في دعم صحة القلب والدماغ وتحسين بعض وظائف التمثيل الغذائي.لكن هذه الفوائد لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، خصوصاً أن بعض النتائج العلمية تستند إلى أبحاث تناولت مستخلصات الشاي الأخضر ومكملاته، وليس المشروب التقليدي نفسه.وللحفاظ على جودة الشاي ومركباته، يُنصح بتخزينه في وعاء محكم الإغلاق، بعيداً عن الحرارة والرطوبة والضوء، وتحضيره باستخدام ماء تتراوح حرارته بين 80 و85 درجة مئوية، مع نقع الأوراق لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.