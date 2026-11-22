يختلف البيض المسلوق والموز من حيث القيمة الغذائية والفوائد الصحية، إذ يتميز الموز باحتوائه على البوتاسيوم والألياف التي تدعم القلب، بينما يُعد البيض مصدراً غنياً بالبروتين. ويمكن إدراج كليهما ضمن نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة القلب.



ووفقاً لموقع " "، يوفر الموز نحو 375 ملليغراماً من البوتاسيوم وقرابة غرامين من الألياف، في حين تحتوي البيضة الكبيرة على نحو 6 غرامات من البروتين، ما يجعل لكل منهما دوراً غذائياً مختلفاً.

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ويساعد البوتاسيوم الموجود في الموز الجسم على التخلص من الصوديوم عبر البول، كما يدعم وظائف الأوعية الدموية، ويسهم الحصول على كميات كافية منه في المساعدة على ضبط ضغط ، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاعه.



كما يحتوي الموز على الألياف التي تساعد بعض أنواعها القابلة للذوبان على خفض مستويات الضار، من خلال تقليل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي.



يوفر البيض كمية أكبر من البروتين مقارنة بالموز، إذ تحتوي البيضة الكبيرة على نحو 6 غرامات، ما يجعله خياراً مناسباً لإضافته إلى وجبات الإفطار.



وفي المقابل، تحتوي البيضة على نحو 5 غرامات من الدهون، بينها 1.6 غرام من الدهون المشبعة، إضافة إلى قرابة 200 ملليغرام من الكوليسترول. ومع ذلك، يمكن أن يكون تناوله باعتدال جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب.

أيهما الأفضل؟

يتميز الموز بمحتواه من البوتاسيوم والألياف، بينما يوفر البيض البروتين، لذلك لا يُعد أحدهما بديلاً عن الآخر، ويمكن تناولهما معاً للاستفادة من عناصرهما الغذائية.



وينصح باتباع نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين المتنوعة، مع الحد من الصوديوم والدهون المشبعة. أما المصابون بأمراض الكلى أو الذين يتناولون أدوية ترفع مستويات البوتاسيوم، فعليهم استشارة الطبيب بشأن الكميات المناسبة لهم. (إرم نيوز)