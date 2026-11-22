أظهرت دراسة حديثة أن التعرض لقيود السكر خلال الحمل والسنوات الأولى من الحياة قد يرتبط بانخفاض العمر البيولوجي في الخمسينيات، فضلاً عن تراجع خطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.

ونُشرت الدراسة في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، واستندت إلى بيانات 54201 شخصاً من بنك المتحدة الحيوي، ولدوا بين تشرين الأول 1951 وآذار 1956، وهي الفترة التي انتهى خلالها تقنين السكر في في أيلول 1953، ما أدى إلى زيادة استهلاكه.

وركز الباحثون على الألف يوم الأولى من حياة الإنسان، من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل عامه الثاني، وهي مرحلة أساسية في نمو الأعضاء وتطور الأنظمة المسؤولة عن تنظيم الطاقة والاستجابة للهرمونات. ولتقييم العمر البيولوجي للمشاركين، اعتمدوا على مؤشرات مستخلصة من تحاليل ، تشمل مستويات السكر والالتهاب وخصائص خلايا الدم.

وأظهرت النتائج أن التعرض لقيود السكر قبل الولادة ارتبط بانخفاض تسارع العمر البيولوجي بنحو 3 أشهر، فيما وصل الفارق إلى نحو 4 أشهر ونصف لدى من امتد تعرضهم إلى جزء من السنة الأولى، واقترب من 5 أشهر لدى من شملتهم القيود خلال السنة الثانية.

كذلك، ارتبط التقنين قبل الولادة وخلال أول عامين من الحياة بانخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة المرتبط بالعمر بنسبة 17%، وأمراض الكلى المزمنة بنسبة 22%، مع تسجيل ارتباط أكثر وضوحاً لدى النساء، وإن كان قد ظهر لدى الجنسين.

لكن الباحثين أكدوا أن النتائج لا تثبت أن تقليل السكر في الطفولة يبطئ الشيخوخة أو يقي من الأمراض، خصوصاً أن الدراسة لم تتضمن بيانات دقيقة عن كمية السكر المستهلكة. كما أن انخفاض العمر البيولوجي لا يعني بالضرورة زيادة العمر المتوقع بالمقدار نفسه.

ولم تجد الدراسة ارتباطاً واضحاً بين التعرض المبكر لقيود السكر والإصابة بالمياه الزرقاء أو التنكس البقعي أو هشاشة العظام أو الخرف، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثير التغذية في المراحل المبكرة على الصحة لاحقاً.