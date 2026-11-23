لا يتطلب الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر إجراءات معقدة أو تمارين شاقة، إذ قد يكون الالتزام بنشاط بدني منتظم، ولا سيما التمارين الهوائية، من أبرز العادات التي تساعد على تحسين الصحة وإطالة العمر.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، يسلّط طبيب متخصص في طول العمر، سهائب امتياز، الضوء على النشاط البدني المنتظم بوصفه إحدى الأكثر أهمية لدعم الشيخوخة الصحية، لما يرتبط به من فوائد للقلب والأوعية الدموية، وتقليل الالتهابات، وتحسين وظائف الجسم.

وتشمل الأنشطة التي ترفع معدل ضربات القلب المشي والجري وصعود السلالم وممارسة تمارين القرفصاء، إذ ترتبط هذه الأنشطة بانخفاض مخاطر أمراض القلب، وتحسين المؤشرات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر.

وأشار التقرير إلى أن ممارسة التمارين الهوائية قد تؤثر في عملية الشيخوخة على مستويات متعددة، من بينها دعم إنتاج الطاقة في الخلايا، وتحسين وظائف الميتوكوندريا، والحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، فضلاً عن تحسين وظائف الأوعية الدموية.

ووفقاً للتقرير، يُنصح بممارسة 150 دقيقة من النشاط الهوائي أسبوعياً، فيما تشير بعض الدراسات إلى ارتباط مستويات أعلى من النشاط البدني بمنافع إضافية على صعيد طول العمر.

وفي إحدى الدراسات التي أوردها التقرير، ارتبط النشاط البدني الخفيف بزيادة متوسط العمر بنحو 2.8 سنة، فيما ارتبط النشاط المعتدل بزيادة 4.5 سنوات، والنشاط عالي الشدة بزيادة 5.5 سنوات، مقارنة بالخمول.

ولا يعني ذلك ضرورة ممارسة تمارين مكثفة، إذ يمكن للمشي السريع عدة مرات أسبوعياً أن يشكل نقطة بداية مفيدة، مع أهمية تقليل فترات الجلوس الطويلة والحرص على الحركة بصورة منتظمة.