قد تبدأ التغيرات الجينية التي تمهّد للإصابة بسرطان قبل تشخيص المرض بسنوات طويلة، وربما تصل إلى 15 عاماً، وفق دراسة علمية جديدة نشرتها مجلة "Nature"، رصدت تطور الطفرات داخل خلايا الدم على مدى زمني طويل، وكشفت كيف تتراكم هذه التغيرات وتتنافس إلى أن تتحول، في بعض الحالات، إلى سرطان الدم النخاعي الحاد.

واعتمد الباحثون على عينات دم متتابعة جُمعت سنوياً على مدى يصل إلى عشر أشخاص شُخّصوا لاحقاً بهذا النوع من السرطان، إلى جانب مجموعة مقارنة لم تُصب به. واستخدموا تقنية متقدمة لتحليل ، بهدف تتبع الطفرات الجينية وتحديد توقيت ظهورها ومدى تأثيرها في نمو الخلايا.

وأظهرت النتائج أن الطفرات الأولى المرتبطة بتطور المرض تظهر غالباً خلال العقود الأولى من الحياة، لكنها تكون في البداية بطيئة النمو. ومع اكتساب الخلايا طفرات إضافية، يمكن أن تحصل على أفضلية كبيرة في التكاثر، تصل إلى 100 ضعف مقارنة بالطفرات الأولى، ما يسمح لبعض المجموعات الخلوية بالتوسع تدريجياً والسيطرة على نسبة كبيرة من خلايا الدم.

وشملت الدراسة 47 شخصاً أُصيبوا لاحقاً بسرطان الدم النخاعي الحاد، و46 شخصاً لم يُشخّصوا به. ورصد الباحثون ما يُعرف بتكوّن مجموعات خلوية تحمل طفرات جينية، وهي ظاهرة ترتبط بالتقدم في العمر وتُعرف باسم "تكوّن الدم النسيلي".

وظهرت هذه الظاهرة لدى 89% من الحالات التي تطور لديها المرض، مقابل 72% من المجموعة الضابطة. لكن الاختلاف لم يقتصر على وجود الطفرات، بل شمل أيضاً حجم المجموعات الخلوية وسرعة تغيرها بمرور الوقت، إذ كانت الطفرات لدى الحالات المستقبلية أكثر انتشاراً وتنوعاً، وشهدت تغيرات أكبر في نسب الخلايا الحاملة لها.

ثلاثة مسارات لتطور المرض

وحددت الدراسة ثلاثة أنماط رئيسية لتطور الطفرات قبل تشخيص سرطان الدم. ففي 55% من الحالات، تراكمت الطفرات بصورة متسلسلة ضمن مجموعة خلوية مهيمنة، فيما شهدت 23% من الحالات تنافس مجموعات خلوية مختلفة تحمل طفرات متعددة، أما في 21% المتبقية، فلم تظهر المجموعة السابقة للإصابة بوضوح إلا خلال السنة أو السنتين اللتين سبقتا التشخيص، أو لم تكن قابلة للرصد بالاختبارات المستخدمة.

وتشير هذه النتائج إلى أن تطور المرض لا يسلك مساراً واحداً لدى جميع المصابين، وأن بعض الحالات تمر بمرحلة طويلة من التغيرات الجينية، فيما قد تتسارع العملية لدى حالات أخرى خلال فترة أقصر.

ولم تقتصر الدراسة على عينات الحالات الـ47، بل اختبر الباحثون نتائجهم أيضاً بالاستناد إلى بيانات بنك المتحدة الحيوي، التي شملت أكثر من 420 ألف شخص. ووجدوا أن الأشخاص الذين ظهرت لديهم طفرة جينية توسعت لتشمل نسبة كبيرة من خلايا الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم النخاعي مستقبلاً مقارنة بمن لم تظهر لديهم هذه الظاهرة.

وبلغت نسبة الأرجحية المرتبطة بهذا المؤشر 107، مع فاصل ثقة تراوح بين 75 و150، وهي نتيجة تشير إلى ارتباط قوي جداً بين التوسع الخلوي المرصود وخطر الإصابة اللاحقة، لكنها لا تعني أن كل شخص يحمل هذه الطفرات سيصاب بالسرطان.

ويرى الباحثون أن فهم هذه المسارات قد يساعد مستقبلاً في تحسين طرق رصد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، وتطوير وسائل لتقدير المخاطر والتدخل في مراحل مبكرة، قبل ظهور المرض بصورة واضحة. كما تلفت الدراسة إلى أهمية عدم استبعاد بعض الطفرات التي تشكل نسبة كبيرة من خلايا الدم باعتبارها تغيرات وراثية عادية، إذ قد تكون في بعض الحالات طفرات مكتسبة مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الدم.