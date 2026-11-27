



واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة "Clinical Nutrition"، على بيانات 1663 أماً وأطفالهن في 6 دول أوروبية، هي واليونان وليتوانيا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا، فيما شارك 864 من الأبناء في مرحلة المتابعة خلال المراهقة.

Advertisement

وبحسب موقع "News-Medical"، قيّم الباحثون الأنماط الغذائية للمشاركين خلال مراحل الحمل والطفولة والمراهقة، إلى جانب قياس ضغط ومستويات الكوليسترول والإنسولين والدهون الثلاثية ومؤشر كتلة الجسم. كشفت دراسة أوروبية حديثة أن العادات الغذائية التي يكتسبها الأطفال بين سن الخامسة والثانية عشرة قد تؤدي دوراً مهماً في تحديد مؤشرات صحتهم خلال مرحلة المراهقة، إذ ارتبط الغذاء الصحي في الطفولة بانخفاض مؤشرات خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة "Clinical Nutrition"، على بيانات 1663 أماً وأطفالهن في 6 دول أوروبية، هي واليونان وليتوانيا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا، فيما شارك 864 من الأبناء في مرحلة المتابعة خلال المراهقة.وبحسب موقع "News-Medical"، قيّم الباحثون الأنماط الغذائية للمشاركين خلال مراحل الحمل والطفولة والمراهقة، إلى جانب قياس ضغط ومستويات الكوليسترول والإنسولين والدهون الثلاثية ومؤشر كتلة الجسم.

وأظهرت النتائج انخفاض متوسط مؤشر جودة من 62.8 نقطة من أصل 100 لدى الأمهات خلال الحمل، إلى 58 نقطة لدى الأطفال، وصولاً إلى 55.2 نقطة لدى المراهقين.



كما تبين أن نحو ثلث الأطفال والمراهقين المشاركين يعانون زيادة الوزن أو السمنة.



وربط الباحثون تراجع جودة الغذاء مع التقدم في العمر بعوامل محتملة، من بينها تزايد استقلالية الأبناء في اختيار وجباتهم وتأثير الأصدقاء وتغير البيئة الاجتماعية.

وأظهرت النتائج أن جودة غذاء الطفل ارتبطت بعاداته الغذائية وصحته الأيضية خلال المراهقة بصورة أوضح من غذاء الأم أثناء الحمل، دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية تغذية الحوامل.



وشدد الباحثون على أهمية ترسيخ العادات الغذائية الصحية مبكراً، وتعزيز برامج التغذية المدرسية ودعم الأسر في اختيار الأطعمة الصحية، مشيرين إلى أن الطبيعة الرصدية للدراسة لا تسمح بإثبات علاقة سببية مباشرة. (إرم نيوز)