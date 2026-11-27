مع حلول فصل الشتاء، تتوافر أطعمة موسمية يمكن أن تضيف قيمة غذائية إلى النظام اليومي، وقد تسهم في خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ويشير خبراء تغذية إلى أن التركيز على الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور قد يدعم الصحة على المدى .وتوضح أخصائية التغذية المسجلة جيل ماكنات أن الغذاء لا يمنع السرطان بمفرده، لكنه قد يؤثر في احتمالات الإصابة ، مثل "منظّم الحرارة" الذي يرفع الخطر أو يخفضه تدريجياً، وليس مفتاحاً يلغي الخطر تماماً.وفي ما يلي خمسة أطعمة شتوية يمكن أن تكون جزءاً من نمط غذائي متوازن، بحسب تقرير نشره موقع "Eating Well".

1. الحمضياتيُعد البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون من أبرز فواكه الشتاء، وهي مصادر للألياف وفيتامين "سي" والفلافونويدات، وهي مركّبات نباتية تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.وأظهرت تحليلات بحثية ارتباط تناول الحمضيات وفواكه أخرى، مثل التفاح والكيوي، بانخفاض خطر سرطان القولون والمستقيم، كما ربطت مراجعات أخرى استهلاكها بانخفاض خطر سرطان المعدة. ومع ذلك، لا تثبت هذه النتائج أن تناولها وحده يمنع الإصابة.2. القرع الشتويتضم أنواع القرع الشتوي الباترنت والآكورن والكابوتشا، وهي خضراوات غنية بالألياف وفيتامين "سي" والبوتاسيوم، فضلاً عن الكاروتينات التي يتحول بعضها في الجسم إلى فيتامين "أ".وتعمل هذه المركّبات مضادات للأكسدة، وقد تساعد على حماية الخلايا من التلف المرتبط بالإجهاد التأكسدي. ويمكن تناول القرع مشوياً أو مهروساً أو إضافته إلى الشوربات والسلطات.3. الخضراوات الورقية الداكنةيوفر الكرنب الأجعد والسبانخ والسلق واللفت مزيجاً من الفيتامينات A وC وK وحمض الفوليك والكاروتينات، إلى جانب مركّبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة.وتشير أخصائيات التغذية إلى ارتباط تناول الخضراوات الورقية بانخفاض معدلات بعض أنواع السرطان، ضمن أنماط غذائية صحية. وتوصي جمعية السرطان الأميركية بتناول ما بين كوبين ونصف و3 أكواب من الخضراوات يومياً.4. التوت البرييتميز التوت البري بلونه الأحمر ومحتواه من البوليفينولات، وهي مركّبات نباتية قد تساعد على حماية الخلايا من التلف ودعم صحة ميكروبيوم الأمعاء.ويرتبط تناول تشكيلة متنوعة من الفاكهة والخضراوات بانخفاض خطر بعض أنواع السرطان، ومنها سرطانات الفم والمريء والمعدة والرئة. ويمكن إضافة التوت البري إلى السلطات أو العصائر، مع الانتباه إلى كمية السكر المضاف في المنتجات والوصفات التي تحتوي عليه.5. الخضراوات الصليبيةيضم هذا النوع البروكلي والملفوف والكرنب وكرنب ، ويحتوي على مركّبات نباتية، من بينها السلفورافان، الذي دُرس لتأثيراته المحتملة في الوقاية من السرطان.وربطت بعض الأبحاث تناول الخضراوات الصليبية بانخفاض خطر سرطان القولون. ويمكن إدراجها في الوجبات بانتظام، وتوصي إحدى أخصائيات التغذية بتناول نصف كوب منها عدة مرات أسبوعياً. (العربية)