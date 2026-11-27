كشفت دراسة علمية واسعة عن اختلاف تأثير النشاط البدني على خطر الإصابة بالخرف، إذ ارتبطت ممارسة الرياضة في أوقات الفراغ بانخفاض الخطر، مقابل زيادة احتمالات الإصابة لدى الأشخاص الذين يمارسون مجهوداً بدنياً مرتفعاً في العمل.



وأجرى باحثون في الدراسة، التي نشرتها دورية "ذا لانسيت بابلك هيلث"، مستندين إلى تحليل 74 دراسة شملت أكثر من 4.2 مليون شخص من 30 دولة.

وأظهرت النتائج أن الرياضة في أوقات الفراغ ارتبطت بانخفاض خطر الخرف بنسبة 24%، فيما ارتبط النشاط البدني المهني المرتفع بزيادة الخطر بنسبة 20%.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج ترصد ارتباطات ولا تثبت أن العمل البدني الشاق يسبب الخرف. وشملت الدراسة أشخاصاً بين 45 و93 عاماً، امتدت متابعتهم لنحو عشر سنوات، ورصدت أنواعاً من الخرف بينها ألزهايمر.

وأشار الباحثون إلى أن الرياضة الترفيهية تتيح شدة النشاط وطبيعته، وتساعد على تخفيف الضغوط وتعزيز التواصل الاجتماعي.



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في المقابل، قد تتطلب الأعمال الشاقة الوقوف طويلاً ورفع الأوزان وتكرار الحركات، مع فرص محدودة للراحة والتعافي.

كما طرحوا عوامل محتملة أخرى، بينها الضغوط النفسية والاجتماعية، وظروف العمل، والتعرض للضوضاء وتلوث الهواء، فضلاً عن الإرهاق الذي قد يحد من ممارسة الرياضة خارج العمل.

ولفت الباحثون إلى أن الدراسة اعتمدت في معظمها على تقديرات المشاركين لنشاطهم البدني، مع نقص البيانات المتعلقة بالأعمال المنزلية والتنقل.

وشددوا على أهمية تحسين ظروف العمل وتقليل المخاطر المهنية، وتوفير فترات للراحة وبيئات آمنة لممارسة الرياضة.