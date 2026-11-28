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وأظهر التحليل، الذي شمل أكثر من 4.2 مليون شخص، أن ممارسة النشاط البدني خلال أوقات الفراغ ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 24%، في حين ارتبط المجهود البدني المرتفع في العمل بزيادة هذا الخطر بنسبة 20%.وتسلّط هذه النتائج الضوء على أهمية التمييز بين النشاط الرياضي الذي يمارسه الإنسان طوعاً والمجهود الجسدي الذي تفرضه ظروف العمل.واستندت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة جنوب الأميركية ونُشرت في مجلة "The Lancet Public Health"، إلى تحليل بيانات 74 دراسة أُجريت في 30 دولة، وبلغت المدة الوسيطة للمتابعة 10 سنوات.وأظهرت النتائج أن ممارسة أنشطة مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات والجري ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، فيما سُجّلت نتائج مغايرة لدى الأشخاص الذين يعملون في مهن تتطلب مجهوداً جسدياً كبيراً.يرجّح الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة خلال أوقات فراغهم يتمتعون بقدرة أكبر على شدة النشاط ومدته، فضلاً عن الاستفادة من فوائده في تخفيف التوتر وتعزيز التواصل الاجتماعي.في المقابل، قد تفرض بعض المهن الشاقة على العاملين أداء حركات متكررة، والوقوف لساعات طويلة، وحمل أوزان ثقيلة، من دون الحصول على فترات راحة كافية، إلى جانب التعرّض للضغوط النفسية والضوضاء وتلوث الهواء.وأوضح الباحثون أن النشاط الجسدي بحد ذاته قد لا يكون مسؤولاً عن ارتفاع خطر الإصابة بالخرف لدى هؤلاء العاملين، مشيرين إلى احتمال ارتباط ذلك بالظروف المهنية والاجتماعية المحيطة بهم.وشدّدت الدراسة على أهمية توفير بيئات عمل صحية وإتاحة فرص ممارسة الرياضة للجميع، مؤكدةً أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين العمل البدني والإصابة بالخرف، خصوصاً أن درجة اليقين في الأدلة العلمية المتاحة لا تزال منخفضة.