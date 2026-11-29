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ففي حين تساعد أدوية التنحيف الحديثة على تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالشبع، فإن انخفاض كميات الطعام التي يتناولها الإنسان قد يؤدي إلى عدم حصول الجسم على احتياجاته الكافية من البروتين والعناصر الغذائية الأساسية.ولا تقتصر خسارة الوزن على الدهون فحسب، إذ قد تشمل أيضاً جزءاً من الكتلة العضلية، الأمر الذي يستدعي الاهتمام بنوعية الغذاء والنشاط البدني طوال فترة العلاج.تؤدي العضلات دوراً أساسياً في تنظيم مستويات السكر في ودعم عمليات التمثيل الغذائي، فضلاً عن المحافظة على القوة البدنية والتوازن والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.وقد تؤدي خسارة الكتلة العضلية بصورة مفرطة إلى تراجع القوة البدنية وزيادة الشعور بالتعب، فضلاً عن انخفاض كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم أثناء الراحة.وتزداد أهمية هذه المسألة لدى كبار السن، الذين يكونون أصلاً أكثر عرضة لفقدان العضلات مع التقدم في العمر.وبحسب تقرير نشره موقع "RI News Today" الأميركي، اليوم السبت 28 تشرين الثاني 2026، فإن انخفاض الشهية الناتج عن استخدام أدوية التنحيف لا يعني بالضرورة تحسين نوعية الغذاء، إذ قد يتناول المريض كميات أقل من البروتين والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.Kevin Kearnsوفي السياق، تشير بيانات نشرها موقع "مايو كلينك" إلى أن ما بين 25 و40% من إجمالي الوزن المفقود خلال استخدام بعض أدوية التنحيف قد يأتي من الكتلة الخالية من الدهون، التي تشمل العضلات والمياه وأنسجة أخرى في الجسم، وليس العضلات وحدها.غير أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مستخدمي أدوية التنحيف، بل قد تحدث أيضاً لدى الأشخاص الذين يخضعون لحميات غذائية أو عمليات جراحية لعلاج السمنة.store.mayoclinic.comوفي دراسة نُشرت في مجلة "Nature Medicine" في 9 تشرين الثاني الجاري، وشملت 120 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، تبيّن أن ممارسة تمارين المقاومة ثلاث مرات أسبوعياً، بالتزامن مع استخدام دواء "تيرزيباتيد"، ساهمت في الحدّ من خسارة الكتلة الخالية من الدهون.وعلى مدى 40 أسبوعاً، خسر المشاركون في المجموعتين نحو 22 كيلوغراماً من أوزانهم، إلا أن المجموعة التي مارست تمارين المقاومة سجلت خسارة أقل في الكتلة الخالية من الدهون، فضلاً عن تحسن قوتها العضلية، مقابل تراجعها لدى المجموعة الأخرى.وللحدّ من خسارة العضلات خلال فترة العلاج بأدوية التنحيف، يُنصح باتباع مجموعة من الخطوات، أبرزها: