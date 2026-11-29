مع تزايد الإقبال على أدوية إنقاص الوزن، تبرز مخاوف صحية بشأن تأثير خسارة الوزن السريعة على الكتلة العضلية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعتمدون على هذه العلاجات من دون إجراء تعديلات على نظامهم الغذائي ونمط حياتهم.
ففي حين تساعد أدوية التنحيف الحديثة على تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالشبع، فإن انخفاض كميات الطعام التي يتناولها الإنسان قد يؤدي إلى عدم حصول الجسم على احتياجاته الكافية من البروتين والعناصر الغذائية الأساسية.
ولا تقتصر خسارة الوزن على الدهون فحسب، إذ قد تشمل أيضاً جزءاً من الكتلة العضلية، الأمر الذي يستدعي الاهتمام بنوعية الغذاء والنشاط البدني طوال فترة العلاج.
لماذا يجب الحفاظ على العضلات؟
تؤدي العضلات دوراً أساسياً في تنظيم مستويات السكر في الدم
ودعم عمليات التمثيل الغذائي، فضلاً عن المحافظة على القوة البدنية والتوازن والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.
وقد تؤدي خسارة الكتلة العضلية بصورة مفرطة إلى تراجع القوة البدنية وزيادة الشعور بالتعب، فضلاً عن انخفاض كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم أثناء الراحة.
وتزداد أهمية هذه المسألة لدى كبار السن، الذين يكونون أصلاً أكثر عرضة لفقدان العضلات مع التقدم في العمر.
ماذا تقول الدراسات؟
وبحسب تقرير نشره موقع "RI News Today" الأميركي، اليوم السبت 28 تشرين الثاني 2026، فإن انخفاض الشهية الناتج عن استخدام أدوية التنحيف لا يعني بالضرورة تحسين نوعية الغذاء، إذ قد يتناول المريض كميات أقل من البروتين والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.
Kevin Kearns
وفي السياق، تشير بيانات نشرها موقع "مايو كلينك" إلى أن ما بين 25 و40% من إجمالي الوزن المفقود خلال استخدام بعض أدوية التنحيف قد يأتي من الكتلة الخالية من الدهون، التي تشمل العضلات والمياه وأنسجة أخرى في الجسم، وليس العضلات وحدها.
غير أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مستخدمي أدوية التنحيف، بل قد تحدث أيضاً لدى الأشخاص الذين يخضعون لحميات غذائية أو عمليات جراحية لعلاج السمنة.
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تمارين المقاومة تصنع الفارق
وفي دراسة نُشرت في مجلة "Nature Medicine" في 9 تشرين الثاني الجاري، وشملت 120 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، تبيّن أن ممارسة تمارين المقاومة ثلاث مرات أسبوعياً، بالتزامن مع استخدام دواء "تيرزيباتيد"، ساهمت في الحدّ من خسارة الكتلة الخالية من الدهون.
وعلى مدى 40 أسبوعاً، خسر المشاركون في المجموعتين نحو 22 كيلوغراماً من أوزانهم، إلا أن المجموعة التي مارست تمارين المقاومة سجلت خسارة أقل في الكتلة الخالية من الدهون، فضلاً عن تحسن قوتها العضلية، مقابل تراجعها لدى المجموعة الأخرى.
6 نصائح لخسارة الوزن بطريقة صحية
وللحدّ من خسارة العضلات خلال فترة العلاج بأدوية التنحيف، يُنصح باتباع مجموعة من الخطوات، أبرزها:
- تناول البروتين: إدراج البيض والأسماك والدجاج واللبن والبقوليات ضمن الوجبات اليومية.
- ممارسة تمارين المقاومة: استخدام الأوزان الخفيفة أو الأربطة المطاطية أو ممارسة التمارين التي تعتمد على وزن الجسم.
- تجنّب التجويع: عدم الإفراط في تقليل كميات الطعام، حتى في حال غياب الشعور بالجوع.
- شرب المياه: المحافظة على ترطيب الجسم، خصوصاً عند المعاناة من القيء أو الإسهال.
- النوم الكافي: الحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم يومياً لدعم التعافي البدني.
- مراقبة تكوين الجسم: متابعة الكتلة العضلية ونسبة الدهون والقوة البدنية بدلاً من التركيز حصراً على الوزن.
ماذا يحدث بعد التوقف عن العلاج؟
ومن بين التحديات التي تواجه مستخدمي أدوية التنحيف احتمال استعادة الوزن بعد التوقف عن العلاج، خصوصاً في حال عدم تبنّي عادات غذائية ورياضية مستدامة.
ويستدعي ذلك وضع خطة طويلة الأمد بالتنسيق مع الطبيب واختصاصي التغذية، وعدم تعديل الجرعات أو إيقاف العلاج بصورة عشوائية.
وفي المحصلة، فإن نجاح رحلة إنقاص الوزن لا يُقاس بعدد الكيلوغرامات التي يخسرها الإنسان فحسب، بل بقدرته على التخلص من الدهون الزائدة مع الحفاظ على عضلاته وقوته البدنية وصحته العامة.