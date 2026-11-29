تؤثر العادات اليومية بشكل مباشر في صحة الدماغ والقدرات المعرفية، خصوصاً الذاكرة والتركيز. وتساعد ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واتباع نظام غذائي متوازن، في تعزيز وظائف الدماغ والحد من تراجعها مع التقدم في العمر.

وبحسب موقع "هيلث"، هناك 7 عادات يومية يمكن اتباعها للحفاظ على الذاكرة ودعم صحة الدماغ على المدى :

أولًا، ممارسة الرياضة

يسهم النشاط البدني المنتظم في تحسين تدفق والأكسجين إلى الدماغ، وقد يحد من مخاطر التراجع المعرفي. ويوصى البالغون بممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعياً، مثل المشي والرقص وصعود الدرج.

ثانيًا، الحصول على نوم كافٍ

يساعد النوم على تثبيت الذكريات واسترجاع المعلومات، ويحتاج معظم البالغين إلى ما بين 7 و9 ساعات من النوم يومياً، مع الالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ.

ثالثًا، تنشيط الدماغ بالألعاب الذهنية

تساعد الألغاز وألعاب الكلمات والأرقام والورق وتركيب الصور على تحفيز الدماغ وتنشيط الذاكرة والقدرات الذهنية.

رابعًا، الحفاظ على التواصل الاجتماعي

يسهم التواصل مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الأنشطة الجماعية في تنشيط التفكير ودعم الذاكرة، وقد يساعد على إبطاء تراجع القدرات المعرفية.

خامسًا، اتباع نظام غذائي صحي

تدعم الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وأوميغا 3 وفيتامينات "ب" صحة الدماغ، ومنها الخضروات الورقية والتوت والأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة وزيت .

سادسًا، تعلم مهارات جديدة

يشكل تعلم لغة جديدة أو العزف على آلة موسيقية أو اكتساب هواية مختلفة وسيلة لتحفيز الدماغ وتعزيز الروابط العصبية المرتبطة بالقدرات المعرفية.

سابعًا، السيطرة على الأمراض المزمنة

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والكلى إلى زيادة مخاطر التراجع المعرفي، ما يجعل الالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية المنتظمة أمراً مهماً للحفاظ على صحة الدماغ.

في المقابل، هناك عوامل أخرى قد تؤثر سلباً في الذاكرة، من بينها إصابات الدماغ والسكتات الدماغية ونقص بعض الفيتامينات والتوتر المزمن واضطرابات النوم، فضلاً عن بعض الأدوية. وينصح بمراجعة الطبيب إذا استمرت مشكلات النسيان وأصبحت تؤثر في ممارسة الأنشطة اليومية.