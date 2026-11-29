قد لا تقتصر أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على نمط الحياة والعادات اليومية، إذ تلعب الوراثة دوراً مهماً في تحديد احتمالات الإصابة. لذلك، فإن معرفة التاريخ المرضي للعائلة قد تساعد في اكتشاف المخاطر مبكراً واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وبحسب موقع "فوتورا"، هناك أربعة أسئلة أساسية يُنصح بطرحها على أفراد العائلة لتقييم احتمالات الإصابة بأمراض القلب:

1- كم كان عمر قريبك عند إصابته؟

يُعد العمر عند الإصابة مؤشراً مهماً إلى احتمال وجود استعداد وراثي، خصوصاً إذا تعرض الأب أو الأخ لنوبة قلبية قبل سن 55 عاماً، أو الأم أو الأخت قبل سن 65 عاماً. وفي هذه الحالات، قد يكون من الضروري إجراء فحوصات مبكرة ومتابعة الحالة الصحية، لا سيما لدى أقارب الدرجة الأولى.

2- ما طبيعة المرض الذي أصاب قريبك؟

من المهم تحديد نوع المشكلة الصحية، سواء كانت نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو اضطراباً في ضربات القلب أو اعتلالاً في عضلة القلب، إذ تختلف الأسباب والعوامل الوراثية المرتبطة بكل حالة.

كذلك، تستدعي حالات الوفاة المفاجئة غير المبررة في سن مبكرة، أو الحاجة إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب، الانتباه إلى احتمال وجود اضطرابات قلبية وراثية.

3- هل يعاني أفراد العائلة من ارتفاع أو ضغط في سن مبكرة؟

قد يشير تكرار ارتفاع الكوليسترول أو ضغط الدم لدى أفراد العائلة في أعمار صغيرة إلى وجود استعداد وراثي، خصوصاً لدى من لا يعانون من زيادة الوزن ويتبعون نظاماً غذائياً متوازناً.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك فرط كوليسترول الدم العائلي، الذي يضعف قدرة الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض الشرايين.

4- هل كان قريبك مدخناً أو مصاباً بالسكري؟

يساعد التعرف على العوامل الصحية المصاحبة للإصابة في فهم أسباب المرض، فالتدخين يزيد مخاطر أمراض القلب، فيما يرتبط من النوع الثاني بعوامل وراثية، إلى جانب تأثير ارتفاع مستويات السكر لفترات طويلة في الأوعية الدموية.

وتبرز أهمية هذه الأسئلة في أن معرفة التاريخ الصحي للعائلة تتيح رصد الاستعداد الوراثي مبكراً، رغم صعوبة تغيير هذا العامل. كما تساعد على تحديد الفحوصات المطلوبة ومراقبة مستويات الكوليسترول وضغط الدم والسكر، بما يساهم في الحد من مخاطر الإصابة ومضاعفاتها.