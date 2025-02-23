تفاصيل عسكرية.. هذا ما تريد إسرائيل في لبنان!

Advertisement

ويزعم التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أنه منذ سريان وقف إطلاق النار يوم 27 تشرين الثاني 2024، رصدت إسرائيل محاولات حزب الله لإعادة تأهيل بنيته التحتية وقدراته العسكرية، وأضاف: "وبالتالي، تحركت إسرائيل لمنع المنظمة من استئناف أنشطتها العسكرية على الحدود الإسرائيلية. ووفقاً للاتفاق، تبلغ إسرائيل عن الانتهاكات إلى الآلية المشتركة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (التي تضم ممثلين أميركيين وفرنسيين) وتتحرك عندما لا يعالج الجيش اللبناني الانتهاكات".وعن النقاط اللبنانية الخمس التي بقي فيها الجيش الإسرائيلي، قال التقرير إنّ هذه المناطق تقع في مواقع جغرافية استراتيجية وتشكل بالأساس خطاً دفاعياً يوفر السيطرة على الهجمات العسكرية، وأضاف: "إن نقاط مراقبة تطل على المناطق المحتملة التي قد تهدد المستوطنات الإسرائيلية من خلال التسلل البري والنيران المباشرة (الصواريخ المضادة للدبابات، القنص، الخ)".وأكمل: "من الصعب للغاية فهم نوايا العدو، وقد لا تكون هناك دائمًا (إن وجدت) تحذيرات مبكرة من هذه النوايا. من ناحية أخرى، من الأسهل تقييم وفهم قدرات حزب الله. باستخدام تحليل القدرات المحتملة، يجب إجراء الاستعدادات وفقًا للنتائج".وأكمل: "يسمح انتشار الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق بالرد بشكل أفضل على قدرات حزب الله المحتملة، والتي تشكل خطراً واضحاً وفورياً (التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وإطلاق النار المباشر) ويمكن أن تهدد شريط المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود".واعتبر التقرير أن وجود الجيش الإسرائيلي في المناطق الـ5 يسمح بمراقبة أفضل لأنشطة حزب الله، وأضاف: "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لحزب الله باستعادة قوته وتهديد المستوطنات الحدودية كما فعل قبل السابع من تشرين الأول 2023. إن حزب الله، بدعم من إيران، عازم على استعادة قدراته العسكرية واستعادة دعم قاعدته الشيعية في جنوب لبنان".وأضاف: "علاوة على ذلك، وفي غياب منطقة أمنية، فإن وجود الجيش الإسرائيلي في المناطق الخمس يهدف إلى منع حزب الله من مواصلة انتهاك وقف إطلاق النار وإعادة تأهيل بنيتها التحتية الإرهابية بالقرب من الحدود. ومن المفترض أن يؤدي وجود إسرائيل في لبنان إلى جانب أنشطتها داخل الأراضي الإسرائيلية إلى خلق واقع جديد على الحدود الشمالية".