خاص
نداء إلى اللبنانيين الاحرار والعقلاء
Lebanon 24
26-03-2026
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الشيخ
عبد الرزاق
إسلامبولي: "أيها اللبنانيون الأحرار أيها العقلاء العرب أيها
المسلمون
أيها الناس جميعا في كل مكان
أخاطبكم بقوله تعالى(لكم دينكم ولي دين )
وقوله تعالى(لا إكراه في الدين )
وقوله تعالى(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )
خي
الكريم
من أي دين ومن أية طائفة وأي مذهب وأي معتقد تؤمن به فإن لك حرية الرأي والمعتقد ولك الحق في ممارسة معتقداتك بكل حرية شريطة أن لا تتهجم أو تعتدي على من يخالفك في المعتقد أو في قيمه الدينيه
أما في مجال حقوق الإنسان والمواطن وواجباته تجاه المجتمع والدولة فيجب على الدولة والمجتمع عدم التمييز بين اللبنانيين وبين الناس جميعا فالدستور والقوانين يجب أن تطبق على الجميع ولا يحق لكائن من كان أن يميز نفسه عن بقية المواطنين لأي سبب كان
فالناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي كلكم لآدم وآدم من تراب
هكذا يجب على
الدولة اللبنانية
وكل دول وشعوب العالم أن تتعامل مع بعضها البعض فالله تعالى هو الذي كرم الإنسان وأسجد له الملائكةكلها وهو القائل سبحانه(ولقد كرمنا بني آدم...)".
