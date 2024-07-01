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لبنان

تفعيل حراك "الجماعة الاسلامية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2024 | 02:45
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تستمر "الجماعة الاسلامية" وجناحها العسكري بالقيام ببعض العمليات العسكرية في جنوب لبنان بالرغم من تراجع كثافتها بعد تعرض كوادر من الجماعة لعمليات استهداف عديدة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "الجماعة الاسلامية" ستقوم بالتوازي مع نشاطها العسكري الذي بات اكثر تنسيقاً مع "حزب الله"، بنشاط سياسي واعلامي كبير في محاولة لتحسين واقعها الشعبي.
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وترى المصادر "ان نشاط الجماعة الاسلامية في لبنان ومشاركتها العسكرية لم يمكنها من التقدم شعبيا كما كان متوقعاً، لذلك سيتم مواكبة العمليات العسكرية بحضور اعلامي وسياسي كثيف".

المصدر: لبنان24

لبنان

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