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لبنان

ميقاتي تفقد مع الحلبي الإمتحانات الرسمية في مركز سرطان الأطفال "سان جود"

Lebanon 24
01-07-2024 | 02:15
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جال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع وزير التربية عباس الحلبي على مركز سرطان الأطفال "سان جود" في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تجري الإمتحانات الرسميّة لشهادة الثانوية العامّة.
 
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واطّلع الرئيس ميقاتي على سير الامتحانات هناك، كما تحدث مع عددٍ من الطلاب الذين يجرون الامتحانات ضمن أجواء وترتيبات تتناسب مع أوضاعهم.

وفي تصريح له، قال ميقاتي: "نتابع اليوم جولاتنا على مراكز الامتحانات،وكأنه كتب دائما على اللبناني مواجهة التحدي. كنا في الجنوب الأسبوع الفائت ورأينا التلاميذ هناك يجرون الامتحانات تحت القصف، وينتقلون من قرية الى اخرى، واليوم نرى إرادة الحياة لدى الشابات والشبان في مركز سان جود في الجامعة الاميركية وهم يجرون الامتحانات، وحتما ستكون إرادة العيش لدى اللبناني أهم من أي إرادة أخرى، وسنتسلح  بالعلم وبالأمل وبالأيمان وان شاء الله نصل الى شط الأمان".
 
ودوّن الرئيس ميقاتي كلمة في  سجل المركز جاء فيها: "التحدي هو قدر اللبناني، ونحن اليوم في هذا المركز وهو حاضنة التحدي...تحدي الحياة والأمل والايمان."مركز سان جود" هو منارة للمعالجة وللعمل الانساني لكل طفل مصاب، سدد الله خطاكم وشفى مرضاكم".

وزير التربية 
أما وزير التربية القاضي عباس الحلبي فقال: "هذه هي السنة الثالثة التي نأتي فيها الى مركز سرطان الأطفال لنقف الى جانب اولادنا وطلابنا الذين أصابهم المرض ولكنه لم يصب ارادتهم وايمانهم بالحياة ومحبتهم للعلم. احييهم واحيي القيمين على هذا المركز الذي يؤدي خدمة وطنية انسانية، وبالتوفيق والنجاح لكل الطلاب إن شاء الله".
 
 
 
 
 
 
 
 
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