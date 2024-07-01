Advertisement

لبنان

في الجنوب.. محضر ضبط بحق صاحب محل تعبئة مياه مكررة والسبب؟

Lebanon 24
01-07-2024 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1217986-638554393670203674.jpg
Doc-P-1217986-638554393670203674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في محال المواد الغذائية واللحوم والخضار والفاكهة في نطاق مدينة النبطية وكفررمان وبلدة القليعة قضاء مرجعيون، للكشف على البضاعة المعروضة والتأكد من سلامتها ومن إعلان الأسعار  وإحتساب نسب الأرباح.  كما صدرت نتائج ٥ عينات مياه مكررة: ٤ مطابقة وعينة واحدة غير مطابقة  للمواصفات.
Advertisement
وسطر مراقبو الاقتصاد محضر ضبط بحق صاحب محل تعبئة المياه المكررة،  ووجهوا له انذارا بضرورة إصلاح الخلل، على ان يعاد سحب عينة الأسبوع المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2024-07-01
10:46 | 2024-07-01
10:37 | 2024-07-01
10:35 | 2024-07-01
10:28 | 2024-07-01
10:16 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24