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لبنان

توقيف 30 سوريّاً... إليكم كيف دخلوا إلى لبنان

Lebanon 24
01-07-2024 | 07:30
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية.
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ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من مخفر برقايل التّابع لفصيلة مشمش في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 29-6-2024، من ضبط "فان تويوتا" من دون لوحات، في بلدة برقايل العكّاريّة، وعلى متنه /30/ شخصًا من الجنسيّة السّوريّة (نساء ورجال وأطفال)، كانوا قد دخلوا خِلسةً إلى لبنان.

كما أوقفت الدّوريّة سائق "الفان"، ويدعى:

 - ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)، بجرم تهريب أشخاص.

التّحقيق مستمر مع السّائق، وسيتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المعني، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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