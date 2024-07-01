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لبنان

هبة ماليّة قطريّة إلى الجيش.. هذه قيمتها

Lebanon 24
01-07-2024 | 10:35
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تسلمت قيادة الجيش دفعة جديدة من الهبة المالية القطرية، وقيمتها 20 مليون دولار، مقدمة من أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش، وذلك في إطار الدعم المتواصل للمؤسسة العسكرية، في ظل التحديات الراهنة.
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وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش، سيصار إلى توزيع الهبة على العسكريين بالتساوي فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

إلى ذلك، شكر قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه المبادرة القيمة، مؤكدا أنها "تساهم في تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل العسكريين".
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