مسؤول أمميّ يُحدّد حجم الدمار في جنوب لبنان... إليكم ما قاله

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "نُواجه أزمة مركبة في لبنان، وحجم الدمار في جنوب لبنان يتجاوز 2 مليار دولار".



وعن الحرب في غزة، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أنّ "إعادة إعمار غزة يحتاج لـ50 مليار دولار وسنوات عديدة".