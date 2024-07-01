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لبنان

مسؤول أمميّ يُحدّد حجم الدمار في جنوب لبنان... إليكم ما قاله

Lebanon 24
01-07-2024 | 10:46
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "نُواجه أزمة مركبة في لبنان، وحجم الدمار في جنوب لبنان يتجاوز 2 مليار دولار".

وعن الحرب في غزة، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أنّ "إعادة إعمار غزة يحتاج لـ50 مليار دولار وسنوات عديدة".
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