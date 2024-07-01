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لبنان

بلينكن: نركز الجهود كي لا تنتقل الحرب في غزة الى حرب في لبنان

Lebanon 24
01-07-2024 | 11:45
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أشار وزير الخارجية الأميركية الى أننا "انخرطنا في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة"، معتبراً أنه "يجب أن تكون هناك خطة واضحة لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب".
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ورأى بلينكن انه "إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك 3 احتمالات هي إما عودة حماس أو احتلال إسرائيلي أو تسود الفوضى".


كما أشار الى أننا "نركز الجهود كي لا تنتقل الحرب في غزة لحرب في لبنان وأعتقد أن جميع الأطراف لا ترغب في حرب كهذه".

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