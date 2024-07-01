نصّار: لبنان لا يمكن إلا أن يكون شريكاً بحل الخلافات في المنطقة

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وقال نصار خلال اطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار": "نضالنا من اجل وطننا متعدد الوسائل لكنه يصب بهدف الارتقاء برسالة لبنان السامية وثقافة الحياة وجودتها وملاقاة رؤية العالم العربي الجديد وتصفير المشاكل وهذا لا يلغي ثوابتنا الوطنية، من هنا اصرارنا على أن يكون لبنان جزءاً من أي حل في المنطقة العربية ولا يُهمَّش دوره لأن لبنان لا يمكن إلا ان يكون شريكاً بحل الخلافات في المنطقة".ولفت الى اننا نعيش في فترة تتسم بتحديات كثيرة وعلى الرغم من ذلك نحن هنا اليوم للحديث عن الامل والسياحة تقيم جسورا للتواصل بين الثقافات وتعزز الاقتصاد، وقال: "نسعى لتعميم ثقافة جديدة تقوم على احترام التراث الثقافي والبيئي".